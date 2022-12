Firmat recibió a Samuel como un héroe tras la conquista del Mundial

Primero Samuel posó junto a su familia junto al mural que le hizo Ariel Bertolotti antes de la excursión a Qatar y al que le agregó ahora la Copa del Mundo. El exzaguero de Newell’s y la selección nacional, ayudante de campo de Lionel Scaloni en esta conquista épica, expresó que “se arriesgó a hacerlo (risas). Hizo un trabajo espectacular, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza, me pone incómodo, pero también me llena de orgullo”, dijo en conferencia de prensa previa, junto al intendente, Fabio Maximino.