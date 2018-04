No importa el andar del equipo. Ni la posición de la tabla. Tampoco los continuos problemas institucionales y dirigenciales del momento. Si hay algo que se conserva inalterable superando cualquier obstáculo es la pasión. Y ayer muchos hinchas se congregaron en la zona de la ex Aduana con el fin de vacunarse contra la fiebre amarilla para poder viajar la semana próxima a Brasil, donde enfrentará a Paranaense por la Copa Sudamericana. El trámite no fue ni es nada sencillo por la gran demanda y las pocas aplicaciones que se dan por día. De ahí las quejas intensas que se repitieron y con total justificación porque muchas personas debieron perder toda la mañana esperando y se fueron sin nada.

La gran mayoría eran hinchas leprosos, aunque también había otras personas que sólo viajan al país vecino por otros temas o simplemente vacaciones. Desde la madrugada se observaron hinchas apostados en el lugar con reposeras, mates y masitas, como si se tratara de un picnic. Matizando la espera con el fin de recibir la aplicación fundamental para poder asistir al choque que sostendrá la Lepra el jueves próximo, a las 19.15, frente a Paranaense. Los requisitos para acceder son los ya anunciados como el comprobante de viaje a una zona de riesgo (pasaje o reserva de hotel).

Los que pudieron conseguir lo que fueron a buscar se fueron felices del lugar y ahora sólo esperan el momento del viaje y de la presentación del equipo de Omar De Felippe a nivel internacional. Los otros, esos que no pudieron vacunarse, quedaron masticando bronca y repartiendo quejas por las pocas dosis que se dan por día.

Ayer la postal que se vio en el lugar de la ex Aduana fue una fiebre rojinegra que seguramente se repetirá en los próximos días. La ansiedad por acompañar y estar cerca del equipo se mantiene intacta como siempre sin importar demasiado el funcionamiento. O no contagie demasiado como en otros momentos. Newell's jugará en la Sudamericana, algo por lo que pugnó tiempo atrás cuando estaba Diego Osella al mando del rojinegro.

La vacunación contra la fiebre amarilla es recomendada para todos aquellos que viajen a Brasil y visiten el Estado de Río de Janeiro, Estado de San Pablo, Estado de Espíritu Santo y Estado de Bahía. Para responder cualquier duda al respecto se puede consultar en www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla /brasil.

Tanto jugadores como cuerpo técnico y médico ya recibieron la dosis la semana pasada para cumplimentar con el requisito exigido.