Aunque no lo definió, el entrenador de Central , Paulo Ferrari, tiene "en mente" el equipo que el miércoles desde las 21.30 recibirá a Gremio en el debut del canalla en la Copa Libertadores. El Loncho adelantó que va a incluir a los que lleguen mejor aunque aclaró que no es un partido clave porque no es definitorio.

"Quiero poner en cancha a los que estén mejores, el rival es uno de los mejores del continente. Tenemos que estar bien y le vamos a dar al partido la importancia que se merece", dijo Ferrari este mediodía en conferencia de prensa en Arroyo Seco tras la práctica matutina que se desarrolló bajo la llovizna.

Ferrari no podrá contar con los lesionados Alfonso Parot y Matías Caruzzo además tampoco estará Germán Herrera que está suspendido. "Por las lluvias hoy no quisimos arriesgar el físico de los jugadores. Mañana vamos a tener un panorama más claro del equipo", dijo respecto a quiénes va a elegir para el debut copero.

ferrari1.JPG Esta mañana, Ferrari reunió a los jugadores en Arroyo Seco. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



"Tengo en mente el esquema del equipo, mañana vamos a probar y ver cómo funciona. Tenemos que pensar en todas las competencias, la Superliga para nosotros es muy importante, pero ahora hay que enfocarse en el partido del miércoles", agregó.

Ferrari remarcó que el partido del sábado ante Belgrano fue el primer partido que pudo preparar. "Hicimos los méritos para ganar, ahora vamos a preparar el segundo de nuestro ciclo, con muchas expectativas y muchas ganas por la importancia que tiene".

El técnico dejó en claro en varios tramos de la conferencia que la mira está puesta en la Superliga. "Obviamente uno de nuestros objetivos es sumar en estos últimos cuatro partidos para arrancar el otro torneo con tranquilidad, pero también hay que saber que queda un año entero y dos mercados de pases en el medio", señaló.

Respecto a la situación del promedio, indicó que "no está mal que haya una alarma sobre el equipo, pero no excesiva". Y dijo que la realidad es que "hace un año que no se vienen sacando muchos puntos y nosotros empezamos recién con Belgrano".

ferrari2.JPG Ferrari dirigió la práctica matutina de hoy bajo la llovizna en Arroyo Seco. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Ferarri destacó la actitud de los hinchas en el Gigante. "La gente respondió muy bien como siempre y apoyó todo el partido, no hay nada que reprochar", dijo y apuntó que "se está generando otro clima desde afuera.

Enfocado en el encuentro ante Gremio, intentó sacar la presión del debut: "No creo que este partido sea clave porque después quedan 5 partidos más, pero es importante porque jugamos de local, pero no define nada que lo ganes o lo pierdas, hay que seguir".

"Estamos trabajando la parte física para poder sostener el ritmo de juego que buscamos, tenemos casos donde entrenamos aparte para que los jugadores puedan rendir como queremos y no exponerlos", señaló.

ferrari3.JPG "Van a jugar los que lleguen al 100 por ciento", dijo Ferrari sobre cómo formará el equipo del miércoles ante Gremio. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



"Estamos bien y creo que llegamos bien al partido. Vamos a poner a los que estén al 100 por ciento, tenemos la expectativa de hacer un buen partido", dijo.

Además Ferrari reveló que dialoga con Coudet. "Hablamos siempre con el Chacho, trato de pedirles consejos a quienes tengo alrededor y con experiencia. No siempre estás en la misma situación de trabajo para tomar decisiones, a veces tenés mucho más tiempo de trabajo y a veces no", analizó.

Y reflexionó sobre el desafío que significa asumir en Central en esta etapa complicado. "Es un momento muy difícil en el cual yo lo sabía, pero para mi los mejores desafíos son los más difíciles. Siempre lo pensé de esa manera como jugador también, es lo que siempre me motivó, estoy entusiasmado con revertir esto".