Falleció el abuelo de Alejo Véliz tras la dedicatoria de sus dos goles ante Atlético Tucumán

El delantero de Central se había mostrado conmovido al hablar de su abuelo Heraldo tras el partido, quien se encontraba en un delicado estado de salud

El sentido festejo de gol durante la victoria de Central ante Atlético Tucumán

Alejo Véliz fue la figura de Central con sus dos goles para encaminar la victoria ante Atlético Tucumán en el Gigante de Arroyito. Una vez finalizado el encuentro, el delantero canalla le dedicó el doblete a su abuelo Heraldo, quien estaba atravesando un complicado momento de salud.

En las declaraciones post partido, el oriundo de Bernardo de Irigoyen aseguró a para quien fue la sentida dedicatoria: "Para mí abuelo, que seguro me está mirando ahí como puede, no la estamos pasando bien. Las pocas palabras que me pudo decir fueron que haga un gol para él".

Además, agregó visiblemente emocionado: " Es un momento jodido, pero le quiero regalar esto y agradecerle por todo lo que me dio y la fuerza que me da para seguir".

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"PARA MÍ ABUELO, QUE SEGURO ME ESTÁ MIRANDO AHÍ COMO PUEDE. NO LA ESTAMOS PASANDO BIEN. LAS POCAS PALABRAS QUE ME PUDO DECIR FUERON QUE HAGA UN GOL PARA ÉL" Alejo Véliz, emocionado por una dura situación personal, contó a quien le dedicó su doblete vs. Atlético Tucumán pic.twitter.com/iyTOoX0Gul

El posteo de Véliz y el comunicado de Central

El primero en confirmar el fallecimiento fue el propio atacante, quien lo hizo mediante un posteo en su cuenta de Instagram: "Serás luz en mi camino, mi ángel y motor, volá alto nono. Te amo. Gracias infinitas por absolutamente todo", acompañado de una foto abrazado con Heraldo.

Luego, el club de Arroyito emitió un comunicado lamentando la noticia: "Desde el Club Atlético Rosario Central acompañamos a nuestro jugador, Alejo Veliz, en este difícil momento por el fallecimiento de su abuelo. Nuestras más sinceras condolencias para él y toda su familia".

El apoyo de los hinchas no tardó en llegar. "Fuerza Alejo querido", "Sos un guerrero" y "Estamos con vos goleador" fueron algunos mensajes que le dedicaron a la figura del último encuentro.