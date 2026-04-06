Falleció el abuelo de Alejo Véliz tras la dedicatoria de sus dos goles ante Atlético Tucumán

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Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar
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Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale
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Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera
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Una influencer se filmó participando del saqueo a un camión de aceite de oliva que volcó en Mendoza
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Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"
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Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente
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El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
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El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político
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Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital
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Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
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Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda