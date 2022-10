Facundo Sava: "Recibí llamados, pero dije que no voy a hablar hasta que termine todo"

Facundo Sava es uno de los candidatos principales a dirigir a Newell's. Está dentro de la lista de nombres apuntados por la dirigencia leprosa, que deberá esperar que concluya su contrato con Patronato para avanzar en la negociación. "Recibí llamados, pero a todos les dije que no iba a hablar con ninguno hasta que no termine todo lo que estamos jugando y ver el tema del descenso", declaró el conductor del conjunto entrerriano, que a la vez sentenció: "A mí me encantaría quedarme acá, pero hay que evaluar un montón de cosas".