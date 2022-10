Astore:"en diez días estará el nuevo técnico de Newell's"

El presidente de Newell’s, Ignacio Astore, explicó los motivos que llevaron a que el interinato de Adrián Coria se extienda hasta el final del torneo y a no designar de apuro al sucesor de Javier Sanguinetti. “Con el tema del técnico preferimos ser cautos y no generarle un gasto innecesario al club”, expresó Astore y anunció: “Tenemos un técnico interino que estará en el puesto hasta que encontremos al entrenador que nosotros queremos. La elección del mismo no pasará de los próximos 10 días”. Es decir que la semana que viene, tras el partido ante Barracas Central, podría haber definiciones en cuanto al DT que estará al frente del primer equipo del Parque en 2023.