Facundo Mallo: "La Copa Argentina es un certamen que a Central le sienta bien"

“ La pretemporada que estamos haciendo nos vino muy bien para seguir trabajando y corregir algunas cosas. En lo personal como tuve una lesión me sirvió para volverme a poner a punto y es importante estar juntos con los compañeros”.

“El balance que hago de mi estadía en Central es positivo. Me sentí cómodo desde el primer día y siempre he intentado mejorar. Estoy contento de estar acá porque es un club que me recibió muy bien desde el primer momento e intento retribuirlo todos los días y en los partidos obviamente”.

“El calendario no nos permitió hacer una pretemporada larga. No me quejo porque ganamos la Copa de la Liga y tuvimos que jugar el Trofeo de Campeones. Ojalá que se vuelva a dar este año. Intentamos acomodarnos de la mejor manera posible y estar a la altura”.

“El partido del lunes contra Barracas Central es un desafío más que tenemos este semestre y es un lindo partido jugar. Estamos bien para afrontarlo”.

“A todos los clubes nos tocó iniciar la Liga y para luego de 5 fechas. No es una realidad nuestra. Es un poco extraño, pero es para todos iguales”.

“En el aspecto físico estoy bien. La semana pasada trabajé separado del grupo, pero esta semana ya me acoplé”.

“No se nada del tema de la llegada de Angel Di María. Ojalá que se dé. Entiendo que tiene las puertas abiertas del club y a un jugador de esa jerarquía uno lo quiere siempre tener de su lado”.

“Que se haya mantenido la base del plantel es importante ya que nos conocemos en falencias, en puntos fuertes y en debilidades. Creo que es un punto de inicio por encima de otro plantel, pero después en la cancha hay que defender lo que se hace ya que en los partidos se equipara todo”.

“Siempre es bueno tener un plantel que compita, que haya variantes y que en el día a día te esté pinchando el de atrás para que vos rindas a tu mejor nivel. Sin dudas que en el semestre pasado quedamos en el debe, pero realmente fueron detalles. Porque cuando nos fue bien en la última parte del año de 2023, también fue por detalles y aquella ve estuvieron de nuestro lado. El fútbol es así”.

“Ya hablamos del partido ante Peñarol en su momento y de las cosas a corregir. Ahora tenemos otros objetivos. Primero Barracas Central y luego la llave de Sudamericana. Es importante este partido porque es un certamen que al club le sienta bien”.

“Estuve viendo varios partidos de la Copa América y la Eurocopa a pesar de que a mi mujer no le gusta tanto. La selección uruguaya tiene un gran nivel y jugadores de jerarquía. Ahora tienen un gran partido ante Brasil y lo voy a ver acá en la concentración. Espero que mis compañeros hinchen por Uruguay. Ojalá que algún día me toque ser parte de ese equipo”.

Conferencia de prensa de Facundo Mallo

Embed - Conferencia de prensa de Facundo Mallo en Arroyo Seco

Imágenes del entrenamiento de Central (Fotos: Celina Mutti Lovera / La Capital)

image.png

image.png

image.png

image.png