Fabián Yannantuoni: "Siempre es lindo correr en Rosario"

Será uno de los embajadores zonales más mimados por la comunidad fierrera. Fabián Yannantuoni correrá en el patio de su casa cuando el Turismo Nacional encienda la luz verde la última fecha del calendario. El piloto del DTA Racing tendrá el apoyo incondicional de familiares, amigos y sponsors. Eso le genera un cúmulo de sensaciones en la previa del Gran Premio Coronación, que está programado del 25 al 27 de noviembre próximo en nuestro autódromo Juan Manuel Fangio. “Siempre es lindo correr en Rosario”, fue lo primero que expresó el Patito en diálogo con Ovación. “Conozco bien la pista, me gusta mucho, así que habrá que tratar de hacer una buena carrera. Considero que están dadas las condiciones para que nos vaya muy bien”, amplió el piloto bermudense que compite arriba de un Fiat Tipo en la Clase 3.

También es verdad que el de Bermúdez está transitando una temporada irregular. De hecho, el propio protagonista así lo considera. Porque tuvo un inicio de campaña amagando con ser uno de los candidatos a la corona. Sobre todo porque había terminado el 2021 con un triunfo bajo el brazo en el asfalto de Trelew. No obstante, con el correr de las fechas fue mermando el rendimiento de su Fiat.

“Obviamente por cómo venía el año me hubiese gustado cerrarlo estando en la pelea por el campeonato. Sin dudas, hicimos una primera mitad de año muy buena. Pero después nos caímos. Sobre todo en la carrera de San Nicolás donde rompimos el motor y luego nos costó recuperarlo durante un par de fechas”, expresó un firme Yannantuoni.

Y agregó: “Por suerte llegamos bien a la carrera que se hizo días atrás en Buenos Aires donde fuimos protagonistas al finalizar cuatro, y eso me deja tranquilo para poder cerrar el año con mayor expectativas en Rosario”. El piloto del DTA Racing además confesó que “Ojalá podamos ser protagonistas. Considero que lo seremos porque es una pista que conozco muy bien y que me gusta mucho. A eso le agrego que el auto anda bien, y eso es importante. Por lo tanto, deberemos saber aprovechar todo eso durante los tres días de actividad”.

El Patito además se refirió a la importancia de correr prácticamente en el patio de su casa. “Lógico que es muy bueno cerrar el torneo acá. La familia y los amigos estarán en el autódromo, por lo cual eso es un plus. La verdad es que viajamos mucho durante todo el año y ellos no nos pueden acompañar siempre. Por eso, esta carrera será especial. Estarán además los sponsors de la zona también. Sin dudas, el conjunto ofrece todo para que sea un final de temporada feliz”, afirmó.

El Turismo Nacional encenderá los motores de la Clase 2 y 3 (como además los de la Copa Abarth Argentina) el viernes 25 y los apagará el domingo 27. El plus es que el sábado 26 será especial porque habrá actividad en pista y en la zona de boxes. La organización planea montar pantallas gigantes en el Fangio porque a las 16 se paralizará la patria por el partido que sostendrá Argentina ante México, por la segunda fecha de la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Es muy buena la iniciativa de acomodar todo para que todos podamos ver el partido ese sábado. La actividad en pista arrancará el viernes para todas las clases. Será un lindo condimento que también ese día compartamos la pasión del mundial con los fierros”, concluyó Fabián Yannantuoni.

¿El Patito tendrá un cambio de categoría?

El futuro de Fabián Yannantuoni no está del todo definido. El Patito le aseguró a este medio que para “el año que viene aún no está cerrado. Venimos con buenas charlas para tratar de continuar con el DTA dentro del Turismo Nacional con el Fiat”. No obstante, el bermudense dejó la sensación de que pronto podrá confirmar su continuidad. “Creo que se dará como todos esperamos”, afirmo sin deseos de ofrecer más detalles hasta tener un nuevo diálogo.

En cuanto a su participación en el TC2000, el piloto zonal no fue muy esperanzador. “No tengo nada arreglado porque el equipo se vendió. No sé cómo seguirá todo”, declaró. Aunque si no consigue butaca se mudará de especialidad.

“Estamos ahí para ir a otra categoría, pero por el momento no hay nada concreto”, deslizó el Patito. ¿Se irá al TC PickUp?