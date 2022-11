Fabián Tanlongo: "Carloni faltó a la verdad y mi hijo cobraba 66 mil pesos mensuales"

El padre de Mateo contó su versión tras la conferencia de prensa de Ricardo Carloni. Dijo que a Central le hubieran quedado 890 mil euros y no fue considerado.

Era la palabra que le faltaba a la historia de la salida de Mateo Tanlongo de Central . El viernes habló en conferencia de prensa el presidente en ejercicio canalla, Ricardo Carloni, y ahora llegó la respuesta del papá del volante y su exrepresentante, Fabián Tanlongo, quien en una extensa misiva hizo saber su postura. Por ejemplo, lo que cobraba el jugador en Arroyito y muchos más considerandos, apuntándole todos los dardos y las responsabilidades de no haber renovado el contrato, al principal dirigente auriazul. Según sus apreciaciones, hicieron todo para que el club reciba 890.000 euros después de la firma en Sporting de Lisboa, y no hubo respuesta. A continuación, la carta completa llegada a Ovación desde Madrid:

A todos los socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Rosario Central.

Como es de público conocimiento, atento las continuas manifestaciones vertidas por los miembros de comisión directiva de Rosario Central, y principalmente, de su presidente quien ha acometido contra mi persona y mi familia de manera mal intencionada, me veo en la obligación de realizar la siguiente declaración:

En primer lugar, como hubiese hecho todo padre, he intentado representar de la mejor manera los derechos de mi hijo Mateo, pero siempre dentro del respeto por la entidad que lo formó y de la cual somos hinchas. Nunca buscamos una salida como la que pretende hacer creer el Sr. Carloni, quien con su continuos embates hacia nosotros, no ha buscado más que llegar a las próximas elecciones del club de la mejor manera posible, queriendo mostrar una imagen ficticia, ya que el devenir del club demuestra su (in) capacidad en el cargo.

Como pude escuchar en su conferencia de prensa dada en el día 25/11/22, demostró una vez más su desconocimiento en los aspectos legales y reglamentarios tanto a nivel local como de FIFA, pretendiendo soslayar su responsabilidad a través de la ignorancia de la cual todos somos conscientes.

Conferencia de prensa de Ricardo Carloni sobre la situación del jugador Tanlongo

Ha faltado a la verdad de todo lo acontecido hasta el momento y principalmente, en las últimas semanas, intentando confundir a los hinchas de Central, buscando un “enemigo” para sólo desviar la atención de lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que la triste realidad que hoy vive un club tan importante como es Rosario Central.

Mi hijo Mateo gana $ 66.000 mensuales, y el club tiene una deuda con él desde hace meses. No sirve decir, como dijo el Sr. Carloni, que es un contrato bajo porque se firmó hace dos años y medio, ni que al ser menor de 18 años cuando firmó por reglamento solamente se podrían hacer hasta tres. Porque esto es una muestra más de falta de aptitud para estar en el cargo de Presidente, ya que podría haber renovado el contrato año a año, para ir estirando ese plazo de 3 temporadas y a los 18 años hacer un contrato por cinco temporadas. Nada de eso hizo ni le preocupó, ya que es más fácil tener a un jugador por menos de lo que vale un par de botines, y usarlo como un objeto, y porque ese jugador además ama el club y sólo pensaba en jugar como pasa con todos los jugadores de divisiones inferiores que ponen plata sus padres y familias para que puedan ir a entrenar todos los días a Arroyo Seco y defender esta camiseta, ya que los sueldos no cubren los gastos.

Aquí se demuestra a todas luces que el Sr. Carloni no cuidó el patrimonio genuino de Rosario Central. ¿Cómo se pretende retener a un jugador de inferiores, que desde los 6 años defiende los colores de Rosario Central, sin darle una muestra de contención, de ilusión, de compromiso, de valoración, si en cambio se aprovechan de un salario ridículo para retenerlo? (Dejo desde ya los recibos de haberes a disposición de la prensa).

image.png

Los dirigentes de Rosario Central se acordaron que Mateo terminaba su contrato los últimos meses, y si no lo sacaron del equipo, fue simplemente porque el DT Carlos Tevez lo valoraba y así se lo hizo saber a los dirigentes. Gracias a Carlos Tevez, mi hijo siempre quiso mantener hasta último momento la esperanza de renovar con el club porque sentían que ese entrenador se jugaba por ellos. Pero cuando uno no recibe un contrato justo y a la altura de otros jugadores, y a eso se le suma que el último sostén emocional era el entrenador Tevez, la renuncia de éste, sumado a que quienes hoy representan a mi hijo, estuvieron hablando con Rosario Central el mismo día de la renuncia y estos mencionaban que el DT iba a seguir, y luego nos desayunamos con que el entrenador ya se había ido.

Esa fue la gota que colmó el vaso, y esta familia se cansó de las mentiras del Sr. Carloni. Mentiras en las negociaciones no son palabras al aire, es la verdad de lo acontecido y solamente el Sr. Guillermo Hanono fue quien siempre trató de acercar posiciones. Él fue quien mantuvo conversaciones con nosotros siempre con el ánimo de llegar a un acuerdo en un marco de respeto y camaradería. Pero es extraño que cuando recibíamos los proyectos de contratos en base a lo que habíamos hablado, siempre las cifras y/o condiciones negociadas, venían cambiadas o modificadas o lo más gracioso cláusulas donde decían que no teníamos más nada que reclamar del contrato anterior (deuda) o indexaciones de año a año del 7% con una inflación del 100%.

Los escuchaba en conferencia de prensa hablar que llegaron a bajar las pretensiones de la cláusula de rescisión o futura venta a 2 millones que era lo que la familia quería según ellos. Nunca en papeles pudimos recibir plasmado esa cláusula, y pongo a disposición de la prensa el último contrato enviado por Rosario Central a Stellar Group. La paciencia tiene un límite pero así y todo, fue esta parte quien le pidió a los nuevos representantes de Mateo (a partir del 19/10/22) que a la hora de tratar con clubes extranjeros que quisieran contar con el jugador, se tenga en cuenta que se debería resarcir de alguna manera a Rosario Central, a pesar que esta dirigencia hizo todo para que Mateo se vaya libre el 31 de diciembre de este año.

De esta manera se consiguió que un club del exterior, accediera a ello y junto con el jugador y la empresa Stellar Group, pudieran todos colaborar económicamente para lograr ofrecer a Rosario Central lo siguiente:

Pagar los € 280.000 que corresponder a la compensación por formación de FIFA, en el acto de la firma, sin esperar que Rosario Central deba reclamarlos a través de los procedimientos habituales y cobrar en 10 meses al menos.

La suma de € 310.000 como resarcimiento.

La suma total de € 300.000 en bonos por partidos jugados.

El 10% de una venta futura.

Esto fue lo que se le ofreció a Rosario Central por un jugador que queda libre en un mes y que solamente Rosario Central se encuentra en posición de recibir € 280.000 y en el plazo de un año aproximadamente cuando salga la sentencia de FIFA en el eventual reclamo por formación.

image.png

Faltó a la verdad el Sr. Carloni y los mensajes de Whatsapp mantenidos entre este último y uno de los directores de Stellar Group, así lo demuestran. Todas las pruebas están de nuestro lado para mostrar la verdad de lo acontecido. Lo cierto es que el Sr. Carloni aceptó este ofrecimiento el día martes 15 de noviembre, en una llamada mantenida con uno de los directores de Stellar Group, y cuando se le pasó el borrador de contrato a Rosario Central para su firma, fue una Señora de nombre Romina quien trabaja para Rosario Central quien manifestó que eso no se iba a firmar, que como los plazos para cobrar esos montos no eran cercanos, ellos necesitaban cobrar todo antes del 16/12/22 o por lo menos tener documentos negociables.

Durante ese día, se intentó comunicar una vez más con el Sr. Carloni, y éste manifestó a través de un mensaje de Whatsapp recién el día miércoles 16 de noviembre que se encontraba en una reunión y que devolvería el llamado. Nada de esto sucedió. Con lo que debo pensar que al Sr. Carloni no le interesó seguir negociando, o bien, sigue reunido.

Pero evidentemente, no seguía reunido, sino lo que hizo fue extender un mandato a otro Agente argentino comprometiéndose a pagar el 7,5% del acuerdo al cual se arribe en concepto de honorarios de gestión, cuando hasta ese momento, la empresa Stellar Group no solamente no percibía ningún tipo de honorarios por la misma gestión, sino que incluso renunció a parte de sus beneficios en la operación para que le sean cedidos a Rosario Central.

Esto demuestra que el presidente no ha actuado a la altura de las circunstancias, que hoy el club pierde un ingreso por € 890.000 mas un 10% de una futura venta y quedará en el hincha y el socio de Rosario Central quien deberá evaluar si la gestión realizada es buena o roza la mala praxis.

Finalmente, con esta declaración no pretendo más que plasmar cómo fueron los hechos en realidad, y cual fue siempre la intención del jugador, y esta lisa y llanamente fue renovar para luego buscar luego una salida al exterior como anhelan todos y cada uno de los futbolistas argentinos. Y quiero dejar en claro que si esto no sucedió, hay que preguntarle al Sr. Carloni para que muestre las pruebas del caso y demuestre lo contrario.

El tiempo acomoda las cosas en su lugar.

Fabián Tanlongo