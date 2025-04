Fabbiani, del palo a Gago a soñar con que Messi "venga a Newell's a jugar cuatro meses"

Embed - "NO ME GUSTA QUE NOS FALTEN EL RESPETO": el OGRO FABBIANI, contundente en #ESPNF90 | #Shorts

>>Leer más: El penal de Edinson Cavani ante Keylor Navas, símbolo de la jerarquía que ya rinde frutos

Por su parte, Gago había declarado: “Tuvimos el balón, pero lo manejamos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera”.

>>Leer más: Video: Newell's recuperó la sonrisa e hizo estallar el Coloso después de casi dos meses

En la misma línea, el exdelantero de River disparó: “No sólo Gago me quitó mérito, muchas veces los directores técnicos ponen excusas. No me gustan porque les quitan virtudes a mis jugadores y me faltan el respeto”, sostuvo con molestia en su voz.

La ilusión de contar con Messi

El DT Leproso también destacó que Newell's es uno de los equipos más grandes por tener en su historia a Diego Maradona y Lionel Messi, y no ocultó su anhelo de ver al capitán de la selección con la camiseta de la Lepra.

"Ojalá que Messi se venga a jugar cuatro meses nada más, cuando quiera", dijo entre risas y finalizó: "Un torneo dura eso, cuatro meses. Puede hacer una buena dupla con Éver (Banega)".