Ever Banega otra vez no podrá estar a disposición por lesión en Newell's

Los problemas físicos le vuelven a jugar en contra al capitán rojinegro, Ever Banega, quien será una baja obligada el sábado ante Lanús

Dentro de un complicado panorama de lesiones, Newell’s sufrirá otra baja de peso. Otra vez, Ever Banega no podrá estar a disposición para el próximo compromiso. Otra vez, los inconvenientes físicos se interponen en su camino como empecinados obstáculos que no le permiten nunca alcanzar ritmo competitivo de juego que en la actualidad exige el fútbol profesional. El capitán rojinegro acusó molestias en la igualdad (con sabor a derrota) en la visita a Riestra, y ese malestar se extendió y empeoró en el desarrollo de los entrenamientos de esta semana, y este jueves el técnico Ricardo Lunari lo descartó para el compromiso del sábado frente a Lanús, en el Parque.