Más allá de las fronteras: Central y las copas internacionales, una relación que se hizo costumbre

El Canalla está a un pasito de asegurarse la clasificación. Los números dirán si le da para llegar a la Copa Libertadores o si será Copa Sudamericana

Está la pelea semestre a semestre en cada torneo. Está la pelea año a año por esa tabla anual que Central viene de ganar en 2025 y que pretende repetir en este 2026 . De eso se trata el protagonismo permanente, que es en definitiva lo que marca o reafirma el crecimiento de un equipo. Si todo o gran parte de ello se logra, hay algo que viene por añadidura y que fortalece esa imagen de solidez . No hay equipo que no busque la clasificación a una copa internacional y Central está a nada de lograr una nueva participación a torneos que lo lleven más allá de las fronteras .

Como se dijo, una cosa trae la otra, y este equipo de Jorge Almirón hoy tiene todos los cañones apuntados a ese título de Liga que está al rojo vivo, con una pelea de unos pocos equipos en muy poquitos puntos. En el medio, el anhelo de ir también por el título en el torneo Clausura. Pero hay algo que viene de la mano.

Debiera ocurrir una catástrofe para que Central no juegue una copa internacional el año que viene. Hoy el tema es ver si alcanzará el pasaje a la Copa Libertadores o si deberá conformarse con la Copa Sudamericana , pero seguro tendrá copa internacional. Lo logrará por la tabla anual, incluso el próximo fin de semana, si logra ganarle a Huracán. También podría hacerlo con una coronación en el Clausura.

A esta altura, por lo que fue el andar del equipo en estos últimos cuatro años otra clasificación a una copa internacional parece una nimiedad, pero en realidad no lo es.

>>Leer más: Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Cuando esta temporada llegue a su fin, el Canalla tendrá seguramente una nueva clasificación en el bolsillo. Y será la tercera en cuatro años. Algo impropio para lo que fueron los comportamientos “normales” a lo largo de la historia.

Central ganó en Tucumán y se mantiene en los primeros puestos de la anual, por el título y las copas internacionales. Leonardo Vincenti / La Capital

En este último proceso, que se inició con esta gestión y que tuvo a Miguel Ángel Russo como portador del cambio en lo que hace a lo futbolístico, Central lleva dos participaciones internacionales en los últimos tres años. Ambas fueron Copa Libertadores, aunque en una de ellas también metió un pequeño tránsito en la Copa Sudamericana.

Campeón y a la Copa Libertadores

Después de lo que fue la consagración en la Copa de la Liga 2023, de la mano de Russo, Central se ganó la participación en la Copa Libertadores del año siguiente. Fue en la edición de ese año en la que por finalizar tercero en la fase de grupos bajó a la Sudamericana (sorteó el repechaje ante Inter de Porto Alegre y quedó eliminado en los octavos de final, frente a Fortaleza de Brasil). Un apenas discreto 2024 hizo que lo de 2025 fuera con la mente puesta pura y exclusivamente en los torneos locales.

Pero llegó ese 2025, ya de la mano de Ariel Holan, en la que pese a no haber podido dar el golpe ni en el Apertura ni en el Clausura, logró una campaña extraordinaria en la tabla acumulada. Fue el mejor de todos, con 66 puntos, y eso le dio el pasaporte a la Copa Libertadores de este año. El recuerdo es bastante reciente: segundo en la fase de grupos y eliminado en octavos de final frente a Corinthians.

>>Leer más: Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y ahora esto, este final de temporada 2026 en la que seguramente logrará el pasaporte a los octavos de final del torneo Clausura y en el que, sin dudas, lo más importante por estos días es ganar los tres partidos que le quedan para obligar a Boca y Argentinos Juniors a que hagan lo mismo para arrebatarle el título.

En 2024, el Canalla jugó la Copa Libertadores con Russo como DT. Tras la fase de grupos bajó a la Sudamericana. Leonardo Vincenti / La Capital

Serán tres copas en cuatro años

Esto es, en cuatro años (desde 2024 a 2027) jugará su tercera copa internacional, una marca de agua indeleble en lo que tiene que ver con el posicionamiento a nivel continental. Claro, a eso debiera agregarle mayor protagonismo o alcanzar un título, aunque eso sea materia para otro tipo de análisis. Lo que cuenta es esa constancia en el protagonismo a nivel local para que el plano internacional lo tenga como una fija en la lista de invitados.

¿Qué le hace falta a Central para lograr la clasificación a una copa internacional? Muy poquito. Con un triunfo más en los próximos tres partidos que le restan por disputar, la matemática ya podría darle la derecha. Pero hay que tener cuentas otras variables, como por ejemplo si un equipo que está entre los clasificados logra el pasaje a alguna copa por medio de otro título, lo que implicaría que se vayan abriendo cupos en la tabla anual. Boca es el equipo que más chances tiene de lograr que eso ocurra, ya que puede ser campeón de esta Sudamericana o también de la Copa Argentina.

En medio de la adrenalina que genera hoy la pelea por el título de Liga y, en menor medida, la clasificación a las instancias de finales del torneo Clausura, Central está a un pasito mínimo de lo que será su tercera copa internacional en los últimos cuatro años.