Así fue que ante la primera pregunta, Burgos no tuvo reparos en hablar de las razones que lo llevaron a iniciar su carrera de entrenador en el club del Parque, mientras el mánager rojinegro Sebastián Peratta, que fue a buscarlo a Ezeiza, aguardaba unos metros más atrás.

“Volver a mi país ya es una razón valedera para empezar acá. Estoy muy feliz y sobre todo por la confianza que depositó Newell’s en mí, que desde ahora será mi equipo”, manifestó. Y agregó qué aceptó la propuesta de la lepra porque lo sedujo “el proyecto que tiene, el saneamiento que ha hecho club en estos años. Es difícil y lo ha conseguido. Esperemos preparar ahora todo bien para jugar con Unión”.

Si bien se sabía que había mantenido conversaciones con Federico Hernández, el DT de la reserva de Newell’s que a partir de ahora formará parte de su cuerpo técnico, y dialogó sobre la metodología de trabajo, ayer le contó a la prensa que también habló con los futbolistas, aunque no especificó con quiénes. “Hablé por Zoom desde España y ya les dijimos cómo vamos a hacer las cosas. El trabajo que hicieron ayer (por el lunes) lo preparamos nosotros”, confió.

No profundizó demasiado en las expectativas con las que conducirá el destino de Newell’s. Prefirió hacer un repaso de su carrera, para señalar que ahora tenía la necesidad de iniciar una nueva etapa. “He estado en todos lados, en Champions League, Europa League, Copa del Rey, en segunda. Me he movido por todas las categorías españolas, así que es el momento de dar un paso adelante, de jugármela, como he hecho siempre. Y Newell’s ha confiado en mí y yo también”, manifestó.

Metódico y detallista, cuesta imaginar que no tenga una idea del conjunto que jugará el viernes contra Unión. También es entendible que no haya adelantado nada cuando todavía ni siquiera se había parado frente al plantel. “Estuvimos hablando de cómo hacer el equipo y ya lo verán ustedes”, declaró, antes de interrumpir la siguiente consulta con un saludo y de inmediato emprender el rumbo hacia Bella Vista.

Un posible cambio en Unión

Newell’s se encontrará el viernes con Unión, que está cumpliendo un buen torneo y marcha invicto. Una realidad que contrasta con la lepra, que por el momento no ganó. El tatengue espera por la recuperación del delantero Juan Manuel García para tenerlo entre los titulares.

Unión, que llega a este partido con dos triunfos y un empate, no contó con el atacante García, que había sufrido una contractura, en el 1 a 1 con Gimnasia. Si se recupera jugará en el Coloso por Fernando Márquez.

Tampoco hay que descartar que tras el flojo nivel en el último partido, el defensor Jonathan Galván sea reemplazado por Claudio Corvalán y Matías Nani.

El probable: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Jonathan Galván y Juan Portillo; Kevin Zenón, Nelson Acevedo y Nicolás Peñailillo; Ezequiel Cañete; Imanol Machuca y Juan Manuel García.