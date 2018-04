"Esto es un proyecto y lo vamos a defender". Leonardo Fernández parece convencido de lo que quiere y lo que, cree, puede darle aún a Central. Por eso esa frase y muchas otras. No estaba previsto que el técnico expusiera ante la prensa. No correspondía el día según el calendario. Sí era más que oportuna su palabra. Sin el más mínimo reparo frente al pedido de que hablara, Leo dijo lo suyo sobre lo que más allá de sus propias consideraciones es un camino sinuoso el que le toca transitar. La intención de la dirigencia de interrumpir su ciclo no se pudo concretar y el partido contra Defensa y Justicia puede ser determinante. "Estamos con fuerza y muchas ganas" y "nosotros seguimos trabajando con tranquilidad", fueron otras de las declaraciones en una conferencia improvisada pero jugosa por el contexto.

¿Cómo estás viviendo este momento?

Con tranquilidad, con reuniones lógicas. Tuvimos una charla después del partido con los dirigentes, pero en buenos términos. Lo nuestro es seguir trabajando para reforzar lo que hicimos hasta acá y mirando siempre para adelante.

¿Estás incómodo pensando en que si con Defensa y Justicia no se da un buen resultado se puede vivir lo mismo?

Estoy tranquilo. Esto es fútbol y se habla permanentemente de un montón de cosas. Nosotros tenemos estos cuatro partidos por delante y no me pongo más presión para nada con un resultado o un partido. Esto es un proyecto y lo vamos a defender para seguir adelante, trabajando de la mejor manera.

Después del buen inicio siempre se pensó que al técnico que venía de afuera se lo bancaba más que a uno del club. ¿Sentís que ahora eso está pasando con vos?

Me parece que son cuestiones lógicas que te pueden plantear cuando perdés algunos partidos, más cuando el rendimiento del equipo no es el adecuado o el que uno pretende. Pero fueron todas charlas buenas, positivas, para mejorar. De cara a lo que viene tenemos partidos importantes en la Superliga para sumar y la vuelta con San Pablo, que es en la que más hay que enfocarse.

¿Qué autocrítica hacés como cabeza de grupo?

Siempre hacemos autocrítica. Cuando las cosas no salen como uno pretende se trata de mejorar buscando variantes desde lo futbolístico y lo emocional, tratando de predisponer a los jugadores de la mejor manera.

¿Suena entendible la preocupación o intranquilidad de los dirigentes?

Sí, son lógicas, propias de un equipo grande como Central, que siempre pretende ganar y estar en los lugares de privilegio. Cuando eso no ocurre es lógico que todos estemos un poco más impacientes, teniendo en cuenta el presente del club porque es un año electoral, por lo que todo se precipita. Nosotros seguimos trabajando con tranquilidad, intentando armar el mejor equipo para salir adelante.

Fuerzas tenés, ¿pero en qué te basás para creer que pueden revertir la situación?

En lo que hablo con los jugadores y en el trabajo porque confiamos mucho en lo que estamos haciendo y en lo que podemos realizar de aquí en más. Estamos con fuerzas, con ganas, tenemos un muy buen ida y vuelta con los jugadores y eso nos predispone de manera diferente en este momento.

¿Cómo creés que influye todo esto en el grupo?

Muy bien. No tenemos un grupo joven, sino que es un plantel que pasó por distintas circunstancias. Todos lo viven con algo de preocupación pero con las ganas lógicas de revertir rápidamente el presente.

Hasta hubo rumores sobre una mala relación con los más grandes del plantel. ¿Qué tenés para decir al respecto?

Para nada. Pueden preguntarle a cualquier jugador lo que hablamos permanentemente. En estos días hablamos con los más grandes, como lo hacemos habitualmente, y no hay ningún problema. Nada más alejado de la realidad. Tengo una excelente relación con todos, entiendo los momentos y es lógico que un futbolista esté más disconforme que otro cuando no tiene muchos minutos en cancha, pero son cosas normales que pasan en todos los planteles. No sé de dónde salieron esos rumores pero nada que ver.

El otro día dijiste que en Central "lo anormal es no ganar". ¿Esta semana la presión es mayor?

No, en Central siempre es igual. Cada partido que vas a jugar tenés las presiones lógicas de ganarlo y esta semana no escapa a las anteriores.

Además del triunfo, ¿en lo personal qué necesitás ver del equipo?

Por ahí un mejor funcionamiento y cambiar un poco la imagen. Es lo que queremos todos y en lo que más nos abocamos para este partido.

Sin nada que esconder



Leo Fernández nunca tuvo problemas en abrir las puertas de los entrenamientos. Pero en esta ocasión, con el mal clima que se vive en Arroyito, vale resaltar que esa postura se haya mantenido. El contexto pudo haber llevado al cuerpo técnico impedir el acceso de la prensa pero lejos de eso lo que se hizo fue mantener la postura y por eso la práctica se pudo ver en su totalidad, incluso habiendo un trabajo táctico en el medio. Un buen gesto de parte del entrenador y sus colaboradores.