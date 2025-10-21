La Capital | Ovación | Central

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

El lateral izquierdo de 18 años repasó su historia y contó los buenos momentos que está viviendo en Central y cuales son sus metas.

Por Carlos Durhand

21 de octubre 2025 · 06:35hs
El chico nació en Villa Constitución y se instaló en la pensión de Central

El chico nació en Villa Constitución y se instaló en la pensión de Central, desde donde empezó a crecer. Fue una pieza clave en un título importante para el club.

Valentín Becerra tiene 18 años y juega como lateral por izquierda, aunque también lo puede hacer como carrilero por ese sector debido a su gran fortaleza física. Es uno de los baluartes de la 5ª de AFA de Central que salió campeón. Tiene chances de debutar en reserva en el corto plazo.

Además, su objetivo es ser parte del plantel profesional en 2026, ya que Central va a tener varias competiciones por lo cual se le abre un abanico de posibilidades.

“Nací en Villa Constitución y comencé a jugar a los 5 años en Riberas de Paraná hasta los 12. Después estuve en River un año y medio donde no me fue como lo esperaba. Luego, en 2021, hice la pretemporada en Newell’s, pero allí estuve hasta agosto porque necesitaba que me den la pensión y no lo pudieron hacer. Por lo cual me fui a Porvenir Talleres de mi ciudad, donde estuve hasta marzo de 2022 que fue cuando firmé en Central”, resumió el juvenil sobre su trayectoria.

Su llegada al club

“Mi llegada a Central se produce un poco de rebote. Porque me enganché a una prueba donde venían dos de mis amigos en 2021, que son Nicolás Acosta y Máximo Salazar. Fue en Ciudad Deportiva y el técnico era Jorge Díaz. Ya conocía a unos chicos de haberlos enfrentado como Tomás Parodi, Marcos Vicente y Nahuel Arce. Hicimos fútbol, jugué bastante bien y me hicieron volver al día siguiente. A mis dos amigos no les dijeron nada. Pero ambos siguen en el fútbol. Nico jugando en Unión de Santa Fe y Máximo en la reserva de Porvenir Talleres”, recordó Becerra.

El defensor canalla continuó: “Luego entrené ya directamente con mi categoría, me consiguieron la pensión y hasta el día de hoy estoy acá. Fue una alegría bárbara para toda mi familia y para mí, ya que hacía varios años que veníamos luchando para que me asiente en un lugar y dedicarme de lleno a mi carrera. Fue un momento muy emotivo”, añadió sobre sus seres queridos que son su papá Santiago, su mamá Daiana Ramírez y sus hermanos Ámbar e Irineo.

“Central me dio lo que me faltaba. La gente del club se comportó muy bien conmigo desde el primer día. Son gente maravillosa y a los chicos nos cuidan mucho. Estoy muy agradecido con todos ellos. Estoy viviendo acá y me queda poco porque ya tengo 18 años. Pude terminar la secundaria y eso fue muy bueno para mí”, comentó.

Los números del juvenil de Central

Becerra ya cuenta con 101 partidos en las inferiores de AFA de Central en estos cuatro años. Jugó 25 partidos en 8ª con Matías Lequi, 26 en 7ª con Alejandro Fernández, 25 en 6ª con Javier García y en la 5ª campeona estuvo en los 30 partidos con Marcos Raposo y fue uno de los que más jugó.

“Mi primer año que fue en 8ª. Al principio estaba como suplente, pero a mitad de año comencé a jugar como titular jugando como volante por izquierda. Hice algunos goles gracias a la confianza que me dio Lequi que me pedía constantemente que llegue al área rival. Tuvimos la suerte de ganar el clásico al igual que el de 7ª división, donde lo tuve a Ale Fernández, del cual también guardo gratos recuerdos. Aprendí muchísimo y es un DT que apunta más a la persona que al jugador”, expresó.

El cambio de posición

El año pasado, en 6ª de AFA, la carrera de Becerra dio un giro de 180 grados. El titular en su puesto era Giovanni Cantizano, pero Javier García lo reinventó y lo puso de lateral izquierdo. “Al principio me costó un poco, pero me enseñaron muchos secretos del puesto y crecí un montón en la posición, más que nada en la parte defensiva. Me ayudaron a alinearme con los defensores, cuando presionar, cómo marcar uno contra uno o dos contra uno. Siento que gracias a esa formación evolucioné muchísimo, ya que era una posición nueva para mí”.

En cuanto al título con la 5ª dijo: “Fue un torneo donde siempre superamos al rival. Es un grupo muy unido donde todos somos amigos y Raposo le dio un plus al armado del grupo para poder salir campeones. Que chicos como Segovia, Cantizano y Ovando que son de mi edad ya estén jugando en la primera es una motivación, Sabemos que tarde o temprano vamos a tener nuestra oportunidad por la identidad que tiene el club. Ya tuve entrenamientos en reserva y con el plantel de primera. Espero seguir mejorando y más adelante hacerme un lugar”, finalizó.

