Esperan cerrar el caso Ruben

La negociación sigue su curso pese a que ayer hubo una especie de parada a boxes. Atlético Paranaense tiene todo acordado con Marco Ruben. También con Central. Al menos desde el monto a desembolsar por el préstamo por un año de 200 mil dólares con opción de compra de un millón 900 mil. Sin embargo, las autoridades brasileñas y canallas continúan sin llegar a un consenso sobre quién pagará los correspondientes impuestos de la transacción. Aunque desde Arroyito confían en que hoy mismo haya una señal positiva desde el otro lado de la frontera para cerrar este caso automáticamente.

"No, hoy (ayer) no hubo avances más allá de que estaba todo muy bien encaminado. Pero el impasse fluyó una vez que los abogados cruzaron los respectivos contratos. Ahí salió el tema de los impuestos a abonar. En teoría, el club comprador, o en este caso el que toma el préstamo, es el que debe afrontarlo porque el monto que fue tasado en este primer paso es neto, no bruto", confió una alta fuente auriazul a Ovación, que dio detalles precisos del monto y el motivo del porqué aún no se hizo la operación.

Por más que el jugador ya tiene todo acordado de manera tácita con el club rojinegro, lo cierto es que la transferencia sigue en veremos porque los brasileños están en férrea postura de no hacerse cargo de los impuestos. Mientras que en Central consideran que ese no es un tema que deban asumirlo. ¿Si se puede caer el traspaso por este tema? El marco teórico indica que no, pese a que ninguna de las partes, además, desea estirar mucho tiempo más esta gestión que arrancó a fondo el martes y prosiguió a buen ritmo anteayer.

En tanto, el jugador ayer se volvió a mover aparte. Esa es otra señal de que está con un pie afuera del club. Demás está decir que la intención de Marco es cambiar de aire cuanto antes. Por lo deportivo y, sobre todo, económico. De hecho, cuando se cayó el pase a Santos hace unos meses brindó por sorpresa una conferencia de prensa entrándole duro a la dirigencia y al dinero que perdió con la devaluación. Luego limaron asperezas, aunque por dentro cada uno sabe que ya nada fue igual.

Sin embargo, la realidad marca que ayer no hubo señales de Brasil. Y ese no es un dato menor, aunque en Arroyito consideran y confían que hoy mismo pueda llegar el llamado para terminar de finiquitar la operación, tal cual desean fervientemente cada uno de los protagonistas de esta historia.