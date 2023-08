"Es violento mofarse de una situación delicadísima, que cuesta vidas"

“Es violento mofarse de una situación delicadísima, como es nuestra economía, que cuesta vidas, porque significa pobreza, exclusión, marginalidad” , dijo Massuco. “Nos estamos vinculando con el otro a partir de una matriz muy violenta. No sé si no se trata de una matriz global”, planteó sobre la agresividad que observa con los enfrentamientos entre hinchadas en las competencias internacionales.

El papel moneda de un país es parte de la identidad. Por eso internamente tenemos una discusión tan fuerte desde hace unos años de que quién está o qué está en el papel moneda, si los próceres, los animales, los paisajes. Me cuesta pensarlo como discriminación, sí como una agresión, una incitación a la violencia, un elemento que forma parte de lo que Pablo Alabarces (sociólogo) llama la cultura del aguante, de una negación del otro. Es violento mofarse de una situación delicadísima, como es nuestra economía, que cuesta vidas, porque significa pobreza, exclusión, marginalidad. En principio es una incitación a la violencia grave, fuerte, porque ataca justamente un elemento identitario. Pero me cuesta enmarcarlo en discriminación, lo que no le quita valor, no lo devalúo.