Néstor Ortigoza admitió que no la pasó bien por las lesiones que lo tuvieron a maltraer. Dijo que la única forma de salir es entrenando

Cuando se oficializó la llegada de Néstor Ortigoza a Central, inmediatamente despertó la ansiedad de los hinchas canallas de poder verlo en acción. Está claro que las cualidades futbolísticas del ex San Lorenzo invitaban a ilusionar a más de uno. Pero desde lo físico no llegó de la manera esperada.

De hecho, cuando todo parecía indicar que iba a hacer su estreno ante Independiente, allá por enero, el volante sufrió una lesión muscular y no pudo estar. Cuando se recuperó, volvió a estar en consideración para el duelo ante Godoy Cruz, pero se quedó nuevamente afuera cuando estaba realizando el calentamiento. Luego se confirmó que tuvo un desgarro en el sóleo derecho. "Es el peor momento de mi carrera, pero esto lo saco entrenando y con la cabeza fría", tiró Ortigoza.

"Nunca me había pasado esto, por más que busque una explicación no la voy a encontrar. Hice la pretemporada a la par de mis compañeros, me lesioné, me recuperé y me volví a resentir. El primero que quiere jugar soy yo, ni ustedes (prensa) ni la gente. La gente que me trajo confió en mí y le tengo que responder dentro de la cancha. Es el peor momento de mi carrera, pero esto lo saco entrenando y con la cabeza fría. Porque si te desesperás te juega en contra", dijo el Gordo, que se sinceró y confió que está pasando el momento más difícil desde que es futbolista.

Con respecto al sinsabor que dejó en el hincha canalla el hecho de que aún no haya podido jugar, Ortigoza dejó un mensaje: "No creo que esté en juego mi continuidad. Porque no es que yo estoy acá de joda o estoy en un cumple y me da todo lo mismo. No me da todo lo mismo, a mí me molesta. No es que me encontraron en un boliche o me lesioné porque estoy de joda. Son circunstancias. No es que no rendí en la cancha, porque sé que cuando me toque voy a rendir".

Si hay una persona que se va a jugar mucho más que él en la próxima fecha es Leo Fernández, cuya continuidad como director técnico auriazul tiene puntos suspensivos. Y Ortigoza salió a bancarlo: "Yo no pongo en la balanza esa situación, eso lo harán los dirigentes. Sí es un partido clave por lo que significa. Yo tengo que defender al técnico dentro de la cancha, no con un micrófono. Hoy no lo estoy haciendo porque no estoy jugando. Si me toca, trataré de ayudar al técnico y a mis compañeros".

Por último, el mediocampista dijo estar confiado y con ganas de afrontar lo que se viene para el equipo. "La confianza que tengo es porque me siento bien. Siento que hay buen equipo y la presión que tiene Central me gusta. Quedan tres fechas y sabemos que el partido con San Pablo es al que apuntamos, pero los puntos que quedan son importantes porque el año que viene pueden costar caro", declaró el experimentado volante de 33 años.

