Es cuestión de sentido común

La práctica iba a ser abierta, pero en la mañana de ayer informaron que sólo se podría ingresar por disposición del cuerpo técnico, de 10 a 10.20, por lo que después de eso hubo que esperar más de dos horas y media (la conferencia estaba prevista para las 12.15 pero comenzó alrededor de las 12.50) para la conferencia. No se discute el derecho de abrir o cerrar la puerta de un entrenamiento, sí de condicionar, en cuestión de minutos, el trabajo periodístico en un lugar que no es de fácil acceso, como el predio de Arroyo Seco (más teniendo en cuenta en una jornada plagada de cortes en distintos puntos de la ciudad). Quedó claro que se trató de una decisión del cuerpo técnico. Para la próxima, no cambiar sobre la marcha o quizá apelar al sentido común, como haber abierto los últimos 20 minutos y no los primeros, serviría para que el respeto hacia el otro se demuestre con hechos más que con palabras.