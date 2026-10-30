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En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

Central ganó en el final con goles de Gastón Avila, 2 a 1 ante Sarmiento en Junín, y pasó a liderar de nuevo la tabla anual, al menos hasta que jueguen Boca o Argentinos

30 de octubre 2026 · 20:57hs
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Gastón Avila celebra el gol junto a sus compañeros. Es uno de los goleadores de Central en el campeonato.

Héctor Río

Gastón Avila celebra el gol junto a sus compañeros. Es uno de los goleadores de Central en el campeonato.
Copetti se lamenta por el gol perdido al inicio

Héctor Río

Copetti se lamenta por el gol perdido al inicio, antes del 1 a 0 de Sarmiento a Central.
Copetti cabecea arriba del travesaño el córner de Campaz. Pudo ser el 1 a 0 de Central y enseguida llegó el primero de Sarmiento.

Copetti cabecea arriba del travesaño el córner de Campaz. Pudo ser el 1 a 0 de Central y enseguida llegó el primero de Sarmiento.

Central ganó un partido clave en Junín ante Sarmiento por 2 a 1. Lo arrancó perdiendo y lo dio vuelta con dos goles de Gastón Avila. Ahora quedó líder, al menos hasta que jueguen Boca y Argentinos Juniors. Boca jugará el superclásico el domingo ante River en La Bombonera, a las 15, y Argentinos Juniors visitará a Atlético Tucumán, el lunes a la noche.

El minuto a minuto en Junín

94' GOL DE CENTRAL. De nuevo Avila maniobró como 9 después de recibir de Ovando, desairó a Insaurralde y definió bárbaro de zurda.

89' Vía VAR, Merlos expulsa al otro que había entrado, Salle, por una entrada fuerte a Avila que antes fue amarilla.

77' Otro centro de Campaz, Copetti entró solo por el otro palo y la tiró increíblemente afuera.

76' Gran centro de Campaz, se lo perdió Julián Fernández en el segundo palo.

69' EL tiro libre lo pateó bien Avila y sacó bárbaro Ayala.

66' Rechazo de Sandez y Copetti se inventó una corrida desde mitad de cancha. La ganó de cabeza y se fue mano a mano, pero lo empujó de atrás Orihuela. Merlos cobró la falta fuera del área y expulsó al defensor local que recién había entrado.

58' Se lesionó Di María, pidió el cambio y entró Julián Fernández.

28' GOL DE CENTRAL. Avila puntea al gol el centro de Sandez. Todo porque se quedó en el área tras un córner.

17' El arquero Ayala tapó el empate tras un remate franco dentro del área Alan Rodríguez. Fue después de pase defectuoso de Ovando y peor cierre de Insaurralde. Unos minutos antes le sacó un disparo de lejos de Campaz.

8' De nuevo tuvo el gol Copetti ante una buena jugada combinada de Campaz y Sandez, que el colombiano asistió, pero se la anticiparon antes de tocar a la red.

GOL DE SARMIENTO. Jugada combinada, con Santamaría anticipando a Sandez y mandando el pase, con Mavilla ganándole luego a Avila y con toque al arco vacío de Manuel García, que recibió en el área chica.

3' De un córner de Campaz de la izquierda, cabececó Copetti rodeado de tres defensores y lo hizo alto.

Jorge Almirón pateó el tablero y ante la ausencia obligada de Franco Ibarra por acumulación de amarillas, dispuso el ingreso de Franco Cervi, que volverá a ser titular en su regreso a Central.

>>Leer más: Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Las estadísticas de Sarmiento y Central

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