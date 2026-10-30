En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

Central ganó en el final con goles de Gastón Avila, 2 a 1 ante Sarmiento en Junín, y pasó a liderar de nuevo la tabla anual, al menos hasta que jueguen Boca o Argentinos

Copetti cabecea arriba del travesaño el córner de Campaz. Pudo ser el 1 a 0 de Central y enseguida llegó el primero de Sarmiento.

Copetti se lamenta por el gol perdido al inicio, antes del 1 a 0 de Sarmiento a Central.

Gastón Avila celebra el gol junto a sus compañeros. Es uno de los goleadores de Central en el campeonato.

Central ganó un partido clave en Junín ante Sarmiento por 2 a 1. Lo arrancó perdiendo y lo dio vuelta con dos goles de Gastón Avila. Ahora quedó líder, al menos hasta que jueguen Boca y Argentinos Juniors. Boca jugará el superclásico el domingo ante River en La Bombonera, a las 15, y Argentinos Juniors visitará a Atlético Tucumán, el lunes a la noche.

94' GOL DE CENTRAL. De nuevo Avila maniobró como 9 después de recibir de Ovando, desairó a Insaurralde y definió bárbaro de zurda.

ÁVILA METIÓ EL 2-1 AGÓNICO PARA CENTRAL ANTE SARMIENTO El defensor del Canalla y una gran definición para ponerle picante a la pelea por la tabla anual. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/zuxcgD4cRb

89' Vía VAR, Merlos expulsa al otro que había entrado, Salle, por una entrada fuerte a Avila que antes fue amarilla.

77' Otro centro de Campaz, Copetti entró solo por el otro palo y la tiró increíblemente afuera.

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TREMENDO ERRADO DE COPETTI



El delantero de Central llegó para definir y no pudo poner el 2-1 de Central ante Sarmiento.



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76' Gran centro de Campaz, se lo perdió Julián Fernández en el segundo palo.

FERNÁNDEZ SE PERDIÓ EL TRIUNFO PARA CENTRAL



El mediocampista del Canalla llegó para empujarla y la pelota se fue cerca del arco de Sarmiento



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69' EL tiro libre lo pateó bien Avila y sacó bárbaro Ayala.

TAPADÓN DE AYALA TRAS EL TIRO LIBRE DE ÁVILA



El arquero de Sarmiento respondió muy bien tras el remate del defensor de Central.



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66' Rechazo de Sandez y Copetti se inventó una corrida desde mitad de cancha. La ganó de cabeza y se fue mano a mano, pero lo empujó de atrás Orihuela. Merlos cobró la falta fuera del área y expulsó al defensor local que recién había entrado.

¡EXPULSADO ORIHUELA EN SARMIENTO!



El defensor bajó a Copetti cuando se iba mano a mano y vio la roja directa. ¿Te pareció adentro o afuera?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/U57crPOh4G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

58' Se lesionó Di María, pidió el cambio y entró Julián Fernández.

ÁVILA EMPATÓ EL ENCUENTRO ANTE SARMIENTO



El Gato Ávila anticipó a todos y puso el 1-1 de Central frente al Verde.



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28' GOL DE CENTRAL. Avila puntea al gol el centro de Sandez. Todo porque se quedó en el área tras un córner.

17' El arquero Ayala tapó el empate tras un remate franco dentro del área Alan Rodríguez. Fue después de pase defectuoso de Ovando y peor cierre de Insaurralde. Unos minutos antes le sacó un disparo de lejos de Campaz.

ATAJADÓN DE AYALA PARA EVITAR EL EMPATE DE CENTRAL



El arquero de Sarmiento y una gran respuesta para salvar a su equipo del empate.



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8' De nuevo tuvo el gol Copetti ante una buena jugada combinada de Campaz y Sandez, que el colombiano asistió, pero se la anticiparon antes de tocar a la red.

GARCÍA PUSO EL 1-0 PARA SARMIENTO



El Verde hizo una gran jugada colectiva y el mediocampista la empujó abajo del arco para abrir el marcador ante Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/EO7Z0UE5g2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

GOL DE SARMIENTO. Jugada combinada, con Santamaría anticipando a Sandez y mandando el pase, con Mavilla ganándole luego a Avila y con toque al arco vacío de Manuel García, que recibió en el área chica.

3' De un córner de Campaz de la izquierda, cabececó Copetti rodeado de tres defensores y lo hizo alto.

Jorge Almirón pateó el tablero y ante la ausencia obligada de Franco Ibarra por acumulación de amarillas, dispuso el ingreso de Franco Cervi, que volverá a ser titular en su regreso a Central.

>>Leer más: Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Las estadísticas de Sarmiento y Central