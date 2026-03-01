La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Enzo Copetti marcó el segundo de Central y empieza a definir el clásico

Central vuelve a quedarse con el clásico, con los goles de Ángel Di María y Enzo Copetti en el complemento. Newell's dio pelea pero sigue sin ganar. En vivo por La Capital

1 de marzo 2026 · 16:50hs
El zurdazo de Ángel Di María va camino a la red y es el 1 a 0 de Central sobre Newells en el clásico.

Celina Mutti Lovera

El zurdazo de Ángel Di María va camino a la red y es el 1 a 0 de Central sobre Newell's en el clásico.
Todos con Ángel Di María

Marcelo Bustamante

Todos con Ángel Di María, autor del gol a los 5' del complemento para el 1 a 0 de Central sobre Newell's en el clásico.
La segunda clara de Newells en el clásico

Marcelo Bustamante

La segunda clara de Newell's en el clásico, después del remate en el palo de Núñez. No pudo concretar el Colo Ramírez.

Central vuelve a quedarse con el clásico de la ciudad, con un complemento sólido y los goles de Ángel Di María y Enzo Copetti. Newell's había hecho un buen primer tiempo con chances claras pero se fue apagando. Un 2 a 0 inapelable. Seguilo en vivo por La Capital.

Las jugadas importantes en el Coloso

84' Pol Fernández entró por Ibarra en el último cambio canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028224204026376306&partner=&hide_thread=false

78' SEGUNDO GOL DE CENTRAL. Córner de Campaz desde la izquierda, Regiardo cabeceó hacia atrás y Copetti entró por el segundo palo para el segundo canalla.

75' Amonestado Coronel por clara falta sobre Orozco, a quien había asistido bárbaro Regiardo.

74' Jerónimo Russo entra por Risso Patrón, en el último cambio leproso. Y Almirón metió tres cambios: entraron Gaspar Duarte, Enzo Copetti y Federico Navarro y salieron Vicente Pizarro, Alejo Veliz y Julián Fernández.

73' Contra canalla y de nuevo lo tuvo. Campaz definió de derecha afuera.

71'. Otra vez era el segundo de Central. Campaz llegó al fondo y mandó un gran centro que Giménez no llegó a conectar

69' De un lateral llegó el centro de Giménez y el cabezazo de Veliz afuera. Era el segundo de Central.

67' Amonestaron a Franco Ibarra, no juega la próxima fecha al llegar a la quinta amarilla.

65' Entraron Facundo García y Franco Orozco y salieron el Colo Ramírez y Walter Núñez.

Cayeron algunos proyectiles al campo del Coloso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028218043067670737&partner=&hide_thread=false

60' Era cantado. Di María dejó la cancha y lo reemplazó Campaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028216763544973704&partner=&hide_thread=false

57' Entró Michael Hoyos por el amonestado Acuña-

50' GOL DE CENTRAL, Le quedó justa a Di María en un centro pasado de Sández, que Enzo Giménez impidió que se vaya afuera. El zurdazo impidió cualquier reacción de Barlasina.

46' Entre Acuña. Ramírez y Núñez no encontraron el hueco para rematar. Llegada peligrosa de Newell's. Peligroso choque de cabezas de Salcedo y Veliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028215058963087494&partner=&hide_thread=false

ET: salió Armando Méndez, que se sintió en el último rechazo del primer tiempo y entró un zaguero central: Bruno Cabrera. Di María se sigue elongando al entrar al complemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028209499568230586&partner=&hide_thread=false

34' Enzo Giménez lo cortó de atrás a Luciano Herrera en la salida y se ganó la primera amarilla canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028205189560213675&partner=&hide_thread=false

28' Acuña lo empujó a Ibarra cuando se iba con chances de llegar al área. Primer amonestado.-

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028201792039690241&partner=&hide_thread=false

10' La perdió Ibarra y encaró de nuevo Núñez, que desairó a Coronel. Su remate seco dio en el palo, pegó en Ledesma y le quedó al Colo exigido, que no pudo definir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028201374689681431&partner=&hide_thread=false

9' En la contra falló en el cierre Pizarro que volvía y Núñez se la robó para enfrentar mano a mano a Ledesma, pero eligió darle el paso al Colo Ramírez, pero llegó justo Coronel a sacarla con la derecha.

8' Nuevo córner de Pizarro. La sacó Goitea, la volvió a meter el chileno y lo dejó a Di María mano a mano con Barlasina. Se la picó por arriba y despejó Regiardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028200811067486471&partner=&hide_thread=false

7' Centro-remate de Julián Fernández tras una mala salida de Goitea y Barlasina la aseguró sacándola al córner. No lo pateó Di María sino Pizarro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028198399070081272&partner=&hide_thread=false

A las 17 se pone en marcha el clásico, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y lo televisa ESPN Premium.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso. Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri. Cuarto árbitro: Pablo Giménez. VAR: Hector Paletta. Y AVAR: Mariana De Almeyda.

>>Leer más: El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Frank Kudelka armó un equipo con algunas sorpresas. Metió a Saúl Salcedo por Bruno Cabrera y a Gabriel Risso Patrón por Jerónimo Russo en defensa, además de Williams Barlasina en el arco. En el medio vuelve Rodrigo Herrera por el lesionado David sotelo, mientras que el Colo Ramírez será el 9 titular, saliendo Facundo Guch.

El DT leproso apostó sin dudas a la experiencia, quedando de los pibes Lucas Regiardo y Valentino Acuña.

Mientras que Jorge Almirón fue a lo sabido, con los retornos de Agustín Sández, Franco Ibarra y Alejo Veliz, dejando su lugar Alexis Soto, Federico Navarro y Enzo Copetti, que irán al banco junto a Marco Ruben, Carlos Quintana y Facundo Mallo, además de Jaminton Campaz y Gaspar Duarte, los autores de los goles en el último triunfo de Central en el Coloso, en febrero de 2025.

>>Leer más: Newell's: Cóccaro no estará ni en el banco de relevos en el clásico

Las estadísticas de Newell's y Central

Embed

Ángel Di María es abrazado por todos los compañeros de Central. El gol abrió el clásico.

Ángel Di María jugaba con el freno de mano puesto pero hizo la diferencia en el clásico

La pelota espera en el cuidado césped del Coloso. El clásico entre Newells y Central atrapa.

Las fotos de la previa al gran clásico de la ciudad en el Coloso

Uno de los vidrios del micro que trajo a los jugadores de Newells fue apedreado al llegar al Coloso. El de Central lo hizo sin problemas. Incidentes a cuadras del estadio.

Un piedrazo al micro de Newell's y algunos problemas luego del trayecto del micro de Central

El Colo Ramírez reemplazará a Facundo Guch en Newells para un nuevo clásico rosarino.

Newell's cambia medio equipo para el clásico rosarino y tiene nuevo capitán

Central vuelve a quedarse con el clásico, con los goles de Ángel Di María y Enzo Copetti en el complemento. Newell's dio pelea pero sigue sin ganar. En vivo por La Capital

