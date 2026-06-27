En vivo: Argentina le gana Jordania con un golazo de Gio Lo Celso de tiro libre

La selección argentina juega en Dallas ante Jordania, con nada más que el honor en juego. Seguilo en vivo por La Capital

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Messi y sus muchachos. Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania.

Es gol de Lo Celso y el 1 a 0 de Argentina ante Argelia, pero fue anulado por offside.

Argentina va por una gran cierre del Grupo J en Dallas , enfrentando a la debutante Jordania . Con el primer puesto asegurado y su rival eliminado, Lionel Scaloni puso un equipo alternativo con Giovani Lo Celso en su debut mundialista de entrada y Lionel Messi en el banco. Seguilo en vivo por La Capital.

Scaloni le dio a Lo Celso la gran posibilidad de su vida, tras no jugar ni un minuto en su primer Mundial, en Rusia, y quedarse afuera por lesión en la previa al consagratorio de Qatar. El exCentral va de entrada.

Además, Messi irá al banco de suplentes , en vistas de que recién el viernes enfrentará a Cabo Verde en Miami. Scaloni puso el doble 9 de Lautaro Martínez-Julián Alvarez, debutan de titular Giuliano Simeone, Marcos Senesi y Nicolás Paz.

Lo que pasa en Dallas

18' GOLAZO DE LO CELSO DE TIRO LIBRE. Pareció una falta penal a él mismo, un pisotón en la línea, pero lo cobraron afuera.

¡AL IGUAL QUE ANTE ARGELIA, GOL TEMPRANERO ANULADO A ARGENTINA!



Lo Celso definió con mucha calidad, pero la acción fue invalidada por offside. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xCBSVmFvts — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

6' Gran definición de Lo Celso sobre la salida del arquero, pero estaba adelantado claramente.