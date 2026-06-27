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En vivo: Argentina le gana Jordania con un golazo de Gio Lo Celso de tiro libre

La selección argentina juega en Dallas ante Jordania, con nada más que el honor en juego. Seguilo en vivo por La Capital

27 de junio 2026 · 22:56hs
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Es gol de Lo Celso y el 1 a 0 de Argentina ante Argelia

Es gol de Lo Celso y el 1 a 0 de Argentina ante Argelia, pero fue anulado por offside.
Messi y sus muchachos. Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania.

AP

Messi y sus muchachos. Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania.

Argentina va por una gran cierre del Grupo J en Dallas, enfrentando a la debutante Jordania. Con el primer puesto asegurado y su rival eliminado, Lionel Scaloni puso un equipo alternativo con Giovani Lo Celso en su debut mundialista de entrada y Lionel Messi en el banco. Seguilo en vivo por La Capital.

Scaloni le dio a Lo Celso la gran posibilidad de su vida, tras no jugar ni un minuto en su primer Mundial, en Rusia, y quedarse afuera por lesión en la previa al consagratorio de Qatar. El exCentral va de entrada.

Además, Messi irá al banco de suplentes, en vistas de que recién el viernes enfrentará a Cabo Verde en Miami. Scaloni puso el doble 9 de Lautaro Martínez-Julián Alvarez, debutan de titular Giuliano Simeone, Marcos Senesi y Nicolás Paz.

>>Leer más: El capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial, es investigado por una violación

Lo que pasa en Dallas

18' GOLAZO DE LO CELSO DE TIRO LIBRE. Pareció una falta penal a él mismo, un pisotón en la línea, pero lo cobraron afuera.

6' Gran definición de Lo Celso sobre la salida del arquero, pero estaba adelantado claramente.

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