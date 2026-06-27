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Qué pasará ahora con Argelia ante Austria: ¿vengará lo del 82 o buscará el empate que clasificará a ambos?

Argentina y Jordania no jugarán por nada en el cierre de la primera fase pero a la misma hora Argelia y Austria jugarán por el último boleto, con Irán atento

27 de junio 2026 · 22:35hs
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Argelia y Austria en el Mundial 82

Argelia y Austria en el Mundial 82, el del debut de los africanos. Los europeos acordaron el resultado de la última fecha con Alemania y los eliminaron. Ahora dirimirán el último lugar, aunque si empatan pasan los dos y dejan afuera a Irán.

Argentina y Jordania cierran en Dallas no solo el Grupo J sino toda la primera fase del Mundial. Y a la misma hora, en Kansas City, Argelia y Austria jugarán el último partido decisivo con muchas connotaciones por lo que pasó en el Mundial 1982 y un aditivo: si empatan clasifican los dos, si alguno pierde queda fuera y entra Irán.

En el primer Mundial en que Argelia participó, los africanos hicieron un gran debut, y de hecho vencieron en su primer partido, nada menos que ante Alemania Federal que sería subcampeón. Fue 2 a 1. Al mismo tiempo, Austria derrotó a Chile 1 a 0, por el Grupo 2 de la primera Copa del Mundo con 24 equipos.

Para la segunda fecha, Austria derrotó a Argelia 2 a 0 y Alemania venció a Chile 4 a 1. Pero la fecha final no se jugó al mismo tiempo, sino que Argelia le ganó a Chile 3 a 2 y por lo tanto, Alemania y Austria jugaron con el resultado puesto.

Alemania necesitaba ganar para clasificar y a Austria le alcanzaba con perder hasta por dos goles de diferencia. Y los germánicos llegaron rápido al 1 a 0, con gol de Horst Hrubesch a los 10 minutos. Pero la marea teutona paró ahí, a partir de ahí solo se dedicaron a tocar la pelota sin oposición y rápidamente los abucheos en el estadio de Gijón ganaron a los espectadores y a los millones que lo vieron por TV:

A partir de lo que fue llamado como la Vergüenza de Gijón, la Fifa implementó que todos los partidos de la última fecha de los grupos se disputaran a la misma hora, el mismo día.

Y qué puede pasar entre Argelia y Austria

La oportunidad para Argelia es magnífica para vengar futbolísticamente aquella eliminación del 82. Es que si le gana a Austria clasifica como segundo del Grupo J, mientras que loa austríacos quedarían terceros y eliminados.

Es que, cualquiera sea el resultado en caso de haber un derrotado, Argelia o Austria quedarían con 3 puntos y diferencia de gol negativa, permitiendo la clasificación de Irán, que con la misma cantidad de puntos igualó los tres encuentros y obviamente tiene 0 de diferencia.

Toda esa situación se da luego de la histórica clasificación de República Democrática de Congo (ex Zaire), que derrotó 3 a 1 a Uzbekistán tras arrancar perdiendo, dejando afuera del Mundial a Corea del Sur.

El único que está prendido con alfileres es Irán, el último de los mejores terceros clasificado que estará prendido a la TV viendo Argelia-Austria y rogando que no se repita lo que uno de estas selecciones hizo en el 82 para perjudicar a la primera.

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