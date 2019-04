"En la B pasás a jugar con estaciones de trenes"

¿Tenés miedo de que Newell's descienda?

No tendría miedo de que Newell's se fuera a la B en el marco de un proyecto. ¿Por qué? Porque te poder ir si tomás la decisión en el primer partido de poner todos pibes, como hizo Vélez con Heinze, que es un claro ejemplo. Le salió bien. Pero sí tengo miedo de irme a la B a la bartola, trayendo a Oviedo, Ribair, Zé Turbo, el primo de Messi o Amoroso. En ese contexto sí tengo temor de descender. Si nos vamos a la B voy a sufrir, porque se viene la gastada continua y pasás a jugar contra estaciones de trenes, como Dock Sud, y no contra equipos de primera. A la gente le tenés que decir la verdad. Maxi y Figueroa no pueden jugar juntos. Juega uno o el otro. Tampoco podemos esperar que explote el pibe Joaquín Torres. Es un jugador extraordinario, pero necesita un técnico que le diga "nene, tenés que jugar así. Tenés que hacer lo que te digo". No puede jugar 20 minutos. Siempre embarulla las jugadas. Qué pasa, no lo trabajan. Todo se puede trabajar en el fútbol y mejorar a un jugador. Basta de jugadores que se escondan y para lograr eso hay que tener un entrenador que sepa trabajarlos. Tenemos un jugador extraordinario como Formica. ¿Qué le pasa, por qué no corre los noventa minutos? ¿Cuál es el problema, el preparador físico, que él no está en condiciones por la edad? Busquemos solu- ciones. No podemos en este momento no saber por qué Formica no rinde de acuer- do a lo gran jugador que es.





¿Te gustaría Centurión en Newell's?

Me encanta, pero nunca lo traería. Ya tenemos nosotros algunos jugadores del actual plantel que también se acuestan tarde. Les diría a esos jugadores que primero se dediquen a trabajar y entrenar hasta que estemos bien con el tema de los promedios.