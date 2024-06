En Central sueñan y levantan las banderas de los zurdos

En Central se inició un proceso de inicio de recomposición futbolística, que en el corto plazo se tradujo en un título, que contempla, entre otros tantos factores, la apertura de puertas para futbolistas nacidos en el club que pululan por el mundo y que se intentan repatriar. Lo de Marco Ruben ya es un hecho, pero hay otros nombres que seducen y mucho. No hace falta ni siquiera nombrarlos, pero las referencias son para Angel Di María y Franco Cervi . Dos zurdos capaces de darle, en caso de concretarse, un salto de calidad al equipo . Mientras que las derechas en el poder político siempre se encargan de denostarlos, en Arroyito gobierna la sensación de que estos zurdos serán extremadamente bienvenidos. ¿Hay alguien que hoy pueda asegurar que eso suceda? No. ¿Hay chances de que puedan venir? Sí .

En aquellos días hubo una decisión exclusiva por parte de la dirigencia de que tres camisetas quedaran vacantes. Una era la 9, hoy ya en posesión de Ruben, y las otras dos la 11 y la 22. No hizo falta investigar demasiado para entender que esas camisetas fueron guardadas para Di María y Cervi .

Di María, de selección

Por supuesto la situación de mayor expectativa es la de Fideo, hoy integrante de la selección argentina, que desde el próximo jueves comenzará su faena en la Copa América de Estados Unidos.

Ese zurdo tiene el futuro en sus manos y contra eso no hay nada que el club pueda hacer. Porque, se sabe, es una decisión que corre pura y exclusivamente por parte del futbolista. Central cumplió con los pasos obligatorios, que fue tentarlo para que vuelva e incluso hacerle una propuesta económica. Porque la idea no es que venga a jugar gratis ni mucho menos, sino que tenga un contrato acorde a lo que el club pueda pagar, ni más ni menos que lo que se hizo con Marco Ruben.

Fideorc.jpg Angel Di María con la camiseta de Central, en uno de los pocos partidos que jugó en Arroyito.

Aventurar sobre qué decisión tomará Di María es adelantarse demasiado a los hechos, es como poner el carro delante del caballo. Ahora, que Fideo haya decidido no renovar con Benfica y que hasta el momento no haya trascendido alguna negociación con otro club, es un buen indicio para Central. Incluso que el jugador no le haya bajado la persiana a esa posibilidad, aun en medio de un contexto social complejo, con amenazas directas hacia su familia, también permite que la ilusión de los hinchas canallas se mantenga firme. Lo del momento futbolístico está de más mencionarlo. En los dos amistosos que jugó la selección previos a la Copa América, Di María demostró que todavía tiene bastante hilo en el carretel.

Chuky, un muñeco nada maldito

Lo de Cervi corre por otros carriles. Tiene contrato con Celta de Vigo hasta 2026 y es por eso que allí debe haber una negociación obligatoria por parte de Central para lograr cuanto menos un préstamo. Ahora, cuando empezó a sonar la posibilidad de ese otro zurdo que debutó justamente con Miguel Angel Russo y que fue un jugador importantísimo en aquel equipo del Chacho Coudet, el imaginario colectivo en Arroyito voló a lo más alto.

Cervi.jpg Franco Cervi tiene contrato con Celta de Vigo. En Central deberían negociar al menos un préstamo.

En este caso depende de Central, depende del jugador y por supuesto de Celta de Vigo, dueño de su pase, pero también hubo acciones concretas por parte del club de Arroyito que tuvieron un guiño, por menor que haya sido, positivo. Porque está claro, la 22 que se guardó fue para el Chuky.

Central ya trajo dos refuerzos (Ruben y Copetti) y aspira a traer cuanto mucho tres más (sólo cinco nombres pueden cambiarse para la disputa internacional), pese a que para el torneo local no hay límites.

El cierre del libro de pases será en agosto, cuando ya se sabrá si el canalla logró sortear o no a Inter de Porto Alegre. Y Di María, por obvias razones, será prioridad.

CerviRC2.jpg De zurda. Chuky Cervi fue uno de los destacados en el equipo del Chacho Coudet.

Contexto al margen, en Central prenden velas para que tanto Fideo como Chuky Cervi emprendan el regreso. Dos zurdos de los que se piensan serían capaces de revolucionar el ambiente del fútbol y esencialmente el fútbol canalla. En esta todos coincidirán: que vuelvan los zurdos.