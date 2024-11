En Central llegó un gol de un 9, con la participación de otro al que también le cuesta

Cuando un equipo no anda con los delanteros en sintonía con el gol, nada mejor que encontrar partidos en los que esa mala racha pueda romperse. Y fue lo que le sucedió a este Central de Ariel Holan en Santiago del Estero, con el gol de Luca Martínez Dupuy en el final del encuentro, en una jugada en la que también participó otro de los 9 al que le está costando más de la cuenta: Marco Ruben. Un gol que tiene la implicancia de una victoria sobre Central Córdoba por 1 a 0, que aportó para dejar atrás esa sequía de goles por parte de los delanteros de área.

Central hace rato que venía sufriendo este mal, que a los 9 no se les diera el gol, pero llegó este partido y esa victoria aliviadora también en ese sentido. El festejo con los brazos al cielo y el beso al escudo de Martínez Dupuy no fue casualidad. El más que nadie sabe que es uno de los integrantes de esa lista de atacantes que no podían convertir. Pudo ser Marco Ruben o incluso el propio Enzo Copetti, pero le tocó al mexicano.