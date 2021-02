En Central dieron otro paso adelante para la llegada de Fatura Broun al arco canalla

Sigue en espera. Los días pasan y no hay definiciones de Broun a Central, pero pueden llegar pronto.

Se viene un lunes de definiciones en Central. El tiempo apremia, el campeonato se viene encima y las complejas negociaciones llevadas adelante para conseguir refuerzos deben encontrar un cauce, por sí o por no. Está claro que se trata de un mercado deprimido, interno prácticamente, donde las cifras no parecen impactantes como para generar trabas pero sí en este contexto general de recesión que trajo la pandemia, de ingresos mermados para todo el mundo, que complejizó aún más la situación de clubes que como los rosarinos dependen mucho de la venta de abonos y plateas, además de la de jugadores al exterior que prácticamente ninguno pudo hacer. En ese marco entonces se entienden también las dilaciones pero en la dirigencia canalla hay optimismo de que hoy mismo estarán los papeles listos para que Jorge Broun se sume y, ¿por qué no?, pueda estar bajo los tres palos en el debut del lunes próximo ante Argentinos. También se esperan concreciones en el caso de Gastón Avila y de Nicolás Ferreyra. Mientras que sondearon a un delantero colombiano (ver aparte).