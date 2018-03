En alta y baja definición

Tienen muchas cosas en común. Quizá el apetito devorador es lo que más los une o asimila entre sí. Germán Herrera, Fernando Zampedri y Marco Ruben son los tanques que tiene Central en el plantel. Sin embargo, cada uno de los delanteros atraviesa un momento particular en la presente Superliga. En realidad, el Chaqueño y entrerriano vienen cumpliendo con sus roles cada vez que les toca estar en cancha. Se muestran derechos. Sea en la entrega como a la hora de facturar. Mientras que MR9 arrancó la temporada en otra sintonía, pese a que antes de desgarrarse siempre aparecía entre los titulares. El bermudense busca ahora recuperar terreno perdido sabiendo que no está en su mejor versión.

Al torneo le restan nueve funciones para que baje el telón. El canalla pugna con poder clasificarse a una de las copas internacionales que ofrece el torneo doméstico. Por ahora está fuera de todo. Pero a la vez tiene muchas chances de obtener el boleto porque está pocos puntos de la selecta zona que ofrece los pasajes a la Sudamericana y de la Libertadores.

Sin embargo, el dispar funcionamiento que muestran los integrantes del sector ofensivo no pasa por alto en Arroyito. Menos para Leo Fernández, quien necesita de los tres en óptimas condiciones debido a los objetivos trazados.

Por eso es que los números de Marco Ruben están muy lejos de ser esos dulces registros que tuvo cuando llegó al club. Fueron de mayor a menor sin concesiones. Siempre tomando el torneo de liga, en 2015 hizo 21 goles en los 30 cotejos que jugó. Estuvo en cancha 2.529 minutos lo que le da una efectividad de 1 festejo cada 120 minutos. Sin dudas, mostró una versión de alta gama y limitada, por cierto.

Luego, en el Transición 2016, participó en once cotejos totalizando siete goles en 902' en cancha (1 grito cada 129'). Mientras que en la campaña 2016/17 jugó 21 cotejos (1.614 minutos) y conquistó seis goles lo que le da una efectividad de un tanto cada 269' de juego.

Ahora en esta Superliga lleva un promedio de un gol cada 380 minutos en cancha, ya que jugó 760 minutos distribuidos en 12 partidos. Hizo sólo dos 2 goles: Tigre y Boca. Algo que no se concibe con su trayectoria en el club que marca que con 74 festejos es el sexto máximo goleador de la historia profesional de Central detrás de Waldino Aguirre (98), Mario Kempes (94), Edgardo Bauza (82), Sebastián Guzmán (81) y Miguel Antonio Juárez (75). No caben dudas de que Marco debe levantar de manera imperiosa el nivel. Sea por su salud como la del club, que en su momento hizo una real inversión millonaria en pos de contratarlo.

Por su parte, Fernando Zampedri es el goleador canalla en la actual superliga. El Toro hizo seis goles en 17 partidos. Estuvo en cancha en 1.514 minutos de los 1620' que lleva Central en este certamen que domina Boca sin discusiones.

Eso le da al potente delantero una participación del 93% en el torneo. Mientras que Ruben solamente participó en el 47 % del torneo (760 minutos sobre 1.620 en estos 18 partidos). El ex jugador de Atlético Tucumán le hizo goles a Temperley, San Martin de San Juan, Argentinos Jrs, Talleres, Independiente y Huracán. Actualmente es pieza fundamental en el sistema táctico de Leo Fernández. Antes lo fue en el de Montero.

Párrafo aparte para Germán Herrera. Sí, es que el Chaqueño en los últimos cinco partidos que participó marcó cuatro goles (Newell's, Gimnasia, Huracán y Godoy Cruz). Sólo no pudo convertir contra Independiente.

El ex punta de Gremio de Porto Alegre y Corinthians , entre otros clubes importantes, acumula en esta Superliga 474 minutos en cancha distribuidos en 12 partidos, lo que le da una efectividad de 1 gol cada 119 minutos. Eso lo erige como el artillero más eficaz del equipo, sin ser titular.

Los números son fríos pero realistas con el presente de Herrera, Zampedri y Ruben.

Datos: Carlos Durhand