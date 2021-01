Esta acción fue ideada para acompañar a los chicos que practican esta exigente disciplina en nuestra ciudad en el comienzo del año deportivo, para que puedan comenzar a tomar ritmo de cara a los nuevos desafíos que siempre impone una nueva temporada.

En ese escenario, para favorecer este tipo de encuentros sociales y contribuir a promover el deporte, participarán muchos clubes de la ciudad.

"Esto es algo novedoso, muy atractivo, y nuestros waterpolistas podrán volver a jugar y también servirá para difundir este deporte en la comunidad rosarina. El público estará viendo los partidos desde la playa y los clubes pueden aprovechar para dar a conocer sus propuestas deportivas y las modalidades de entrenamiento", se encargó de remarcar Cecilia Martínez, una de las organizadoras del evento.

Y agregó: "Es algo inédito en Rosario, y por eso despierta tanto interés en la familia del waterpolo. El año pasado vimos algo similar en Punta del Este y en Montevideo. En Uruguay usan esta modalidad todos los veranos, en las playas de La Mansa y Pocitos".

En relación a la idea original del evento, Martínez contó que "nace por las condiciones de distanciamiento que provoca la pandemia en nuestra ciudad, que no permite la competencia en las instalaciones y las piletas tradicionales de los clubes. Eso nos disparó la idea de crear este escenario inédito en Rosario, armando una cancha en la playa frente a Remeros".

Sobre las respuestas de las instituciones deportivas rosarinas, resaltó que "hemos tenido muy buena recepción por parte de los clubes de la ciudad".

Vale destacar que Rosario es la capital del waterpolo argentino, y tiene en su entramado a los clubes más destacados de esta disciplina. Sin dudas es un referente a nivel nacional y en esta ocasión podrá mostrar sus talentos, sus promesas y sus potencialidades en las aguas del Paraná.

Según comentaron los organizadores, será un encuentro de carácter recreativo, de camaradería y no competitivo. Cada club podrá inscribir hasta 15 jugadores de la categoría Sub 16 y podrán participar de al menos 5 partidos, de 10 minutos de duración, separados en dos tiempos.

En zona segura

Vale precisar que los organizadores adaptarán el espacio en la Rambla Catalunya donde se realizará el evento. Se armará una cancha reglamentaria, en una zona con muy poca corriente y dos metros de profundidad, definida por los límites establecidos por el municipio como "carriles de nado seguro". También aclararon que si bien en la zona de playa se encuentra el puesto 8 de guardavidas, el encuentro contará con un guardavidas exclusivo. Asimismo, habrá un puesto del Sies (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias) a 200 metros, por si se necesita recurrir a los primeros auxilios médicos. Y además subrayaron que Rosario Water Río contará con una cobertura de seguro para cada participante. En tanto, a cada equipo se le otorgará al momento de las acreditaciones un kit de sanitización de alcohol. Y, durante el encuentro, se les ofrecerá hidratación a los jugadores mediante dispensers de agua, para lo que cada participante debe llevar su propia botellita de agua.

Exhibición y disfrute

"Pensamos este evento en un lugar emblemático, en la ciudad y su río, con visuales que serán nuevas y motivadoras para los chicos ya que la mayoría nunca jugó ahí", resaltó Emanuel López, coordinador del waterpolo de Universitario.

"Se nos ocurrió esta idea porque terminó un año muy particular, en el que no hubo competencia y los chicos perdieron mucho en lo social y en lo deportivo. Pensamos en aprovechar el verano armando este encuentro, que es tipo exhibición", agregó el Cholo. Y siguió: "Acá los chicos van a jugar, a divertirse, no se van a contabilizar los goles, no habrá ganadores ni perdedores. Es para que se relajen y diviertan jugando al waterpolo durante dos días, con la colaboración de árbitros de la Liga Nacional. Es muy importante remarcar que tenemos el apoyo de la Municipalidad de Rosario, y el encuentro servirá también para que los que estén por esa zona puedan conocer un poco más de este deporte que es fascinante. Habrá sorteos y una programación para que disfruten los chicos. Los esperamos a todos ahí", arengó López.

De mañana para evitar el calor

Para tratar de evitar el intenso calor del verano rosarino y por la disponibilidad del espacio en la costanera norte de la ciudad, el evento se desarrollará en dos jornadas, todo en horarios de la mañana. Los representativos deberán presentarse en el lugar, a las 8.30 del sábado 30 y del domingo 31, para dar inicio a los partidos a las 9. Se prevé que a las 12.30, aproximadamente, finalice cada una de las jornadas.