El vuelo rumbo a Grecia

Maximiliano Lovera viajó en el mediodía de ayer rumbo a Grecia para hacerse la revisión médica antes de firmar el contrato con Olympiacos. Lo hizo acompañado de Jorge Balbis, uno de sus representantes, el secretario auriazul Raúl Gordillo, y de su padre Cristian, quien había llegado de viaje desde Formosa cerca de las 2 de la madrugada de ayer. "Es una experiencia nueva que hay que disfrutarla", declaró Lovera, por quien el club griego abonará 3,3 millones de dólares brutos por el 80 por ciento del pase. "Me sorprendió esta chance porque me agarra en un momento de adaptación. Recién me estaba fogueando. La oferta más concreta fue la de Grecia", dijo.