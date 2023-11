El uruguayo Larriera a solo un paso de ser el nuevo DT de Newell's

Esta vez, la dirigencia rojinegra no juega a las sorpresas, ni a guardar cartas, ni a dilatar los tiempos. Leyó las necesidades que emanan de este momento y juega a seguro por un nombre de los que estaba en carpeta. Puso la mira en un cartel que no deslumbra en el universo leproso, pero que permite empezar a reconstruir el panorama luego de un ciclo que no dejó tierra fértil para establecer reacciones rápidas. En ese marco, el uruguayo Mauricio Larriera tiene todo muy avanzado para llegar a Newell’s, con la misión de levantar los ánimos y los objetivos de un plantel que terminó esta temporada fuera de todas las peleas, sin cumplir ninguna de sus ambiciones de protagonismo.