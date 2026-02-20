En vivo: Central intentó hasta el final pero perdió con Talleres

Central va por una nueva victoria luego del buen triunfo 2 a 0 ante Barracas, también en Arroyito. Juega ante Talleres. Seguilo en vivo por La Capital.

El Gigante vuelve a vibrar con Central, ahora ante Talleres.

Jorge Almirón aprovecha un parate temprano para dar indicaciones. Central y Talleres, en el Gigante.

Di María, bien amonestado por darle un pelotazo en la cara a Schott.

Central lo perdió 1 a 0 con Talleres en el Gigante , con el gol de Ronaldo Martínez a los 41', De esta manera, sumó su segunda caída de local. La primera también fue ante un cordobés, Belgrano, en la primera fecha. Ahora visitará a Gimnasia y a Newell's.

Tres jugadores se retiraron con molestias, los dos delanteros, Alejo Veliz y Enzo Copetti, y antes Agustín Sandez.

57' Pudo haber sido roja a Alex Vigo, por la patada a Sández. Solo amarilla.

¡¡UUFF, QUÉ PATADA!! Álex Vigo fue muy fuerte contra Gusa Sández y sólo fue amonestado en Talleres vs. Rosario Central... ¿Qué te parece?

41' GOL DE TALLERES. Le quedó justa para Ronaldo Martínez y su zurdazo sometió a Ledesma.

¡ÉL ES ASÍ, LE QUEDA UNA Y NO PERDONA! Ronaldo Martínez se encontró con un rebote dentro del área y definió para el 1-0 de Talleres sobre Rosario Central. ¡METIÓ BAILE DE FESTEJO!

¡¡DELIRABA EL GIGANTE DE ARROYITO SI ENTRABA!! Ángel Di María intentó con un remate de media distancia y reventó el travesaño en Rosario Central-Talleres.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

38' Primera acción de peligro real. Tremendo zapatazo de afuera del área de Di María, que rompió el travesaño. Antes lo amonestaron por pegarle un pelotazo a Schott.

UNA DE MÁS DEL FIDEO... Ángel Di María se quiso apurar en un lateral y le pegó directo en la cara a Augusto Schott en Rosario Central-Talleres.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

29' Fuerte entrada de Ibarra en mitad de cancha, amarilla bien ganada.

5' Caída de Avila en el área de Talleres. Pareció penal, pero no se lo dieron.

Las estadísticas de Central y Talleres