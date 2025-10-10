El uno por uno de Newell's: el pibe Guch fue el mejor por escándalo y por una definición magistral

Los jugadores más destacados de Newell's fueron los pibes: Facundo Guch, Williams Barlasina y el ingresado Gómez Mattar. Fue empate 1 a 1 ante Tigre

Los once de Newell's ante Tigre, con Facundo Guch de figura.

Newell's igualó 1 a 1 ante Tigre y los futbolistas leprosos de mejor rendimiento fueron los juveniles Facundo Guch, Williams Barlasina y el ingresado Gómez Mattar.

Williams Barlasina 6: nada que hacer en el gol de Tigre. Trató de resolver de la forma más sencilla. Ordenó mucho a sus compañeros desde el arco con gestos y gritos.

Alejo Montero 5: intentó ir para delante, pero le faltó mejor terminación. Lo positivo es nunca bajó los brazos.

Luciano Lollo 2,5: su peor partido en Newell's. Tal es así que Fabbiani lo sacó en el entretiempo. La ganó en velocidad de una manera alevosa David Romero en el primer gol de Tigre.

Víctor Cuesta 5,5: mejoró mucho en el segundo tiempo. Se afianzó en la zaga y metió varios cortes intresantes.

Martín Luciano 6: marcó con enjundia, priorizó el retroceso y en el segundo tiempo sintió una molestia y debió dejar la cancha.

Éver Banega 4: sintió la reprobación de los hinchas desde el inicio y no estuvo fino con la pelota. Intentó, pero no gravitó. Se fue extenuado.

Luca Regiardo 5: ganas, corazón, garrote, pero le faltó precisión en los pases. Nunca bajó la guardia.

Gonzalo Maroni 4,5: todas las que comenzó bien en tres cuartos las terminó mal llegando al área. Muy resistido por los hinchas.

Facundo Guch 8: el mejor de Newell's y de la cancha. Atrevido, encarador, guapo y goleador. Cuando todo era bronca, paró la pelota con categoría y definió como un crack.

Carlos González 4,5: mucho desgaste, pero lejos del gol. La única que tuvo fue un cabezazo que salió cerca en el complemento.

Luciano Herrera 5,5: activo en la etapa inicial, desequilibrante y lanzó la asistencia para Guch. La nafta le duró un tiempo y salió.

Ingresaron en Newell's

Saúl Salcedo 5: entró a jugar todo el segundo tiempo. La defensa se ordenó y Tigre no tuvo tantas facilidades.

Jerónimo Russo 5,5: ganas y proyección por la banda izquierda. No le pesó el murmullo de los hinchas.

Josué Colmán 5: entró con el trámite del partido roto. Intentó ir para adelante y se mezcló con la medianía general.

Jerónimo Gómez Mattar 6: aportó sorpresa por la derecha. En la primera que tocó casi clava un gol. Debe tener más minutos.

Darío Benedetto -: apenas 15 minutos y no tuvo ninguna clara para definir. Buscó pero el arco le quedó lejos.

DT: Cristian Fabbiani 5: el equipo entró nervioso, destartalado y lo pagó caro. El gol de Guch lo puso en partido y luego el desarrollo fue parejo. Los cambios con los pibes revitalizaron al equipo.