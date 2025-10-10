La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

El día arrancará con temperaturas elevadas pero se esperan tormentas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

10 de octubre 2025 · 22:49hs
La ciudad amanecerá calurosa pero el tiempo se volverá inestable con el correr de las horas.

Virginia Benedetto / La Capital

La ciudad amanecerá calurosa pero el tiempo se volverá inestable con el correr de las horas.

Las condiciones calurosas que dominan el tiempo en Rosario por estos días tendrán una pausa a partir de este sábado. Si bien los termómetros pasarán los 30 grados durante la tarde, se espera que después llegue el agua y se desarrollen tormentas de variada intensidad, con vientos de consideración.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado en el que las temperaturas serán algo elevadas: la mínima será de 17º y la máxima llegará hasta los 31º. Sin embargo, la tarde será el momento en el que la jornada se vuelva inestable.

Se espera el desarrollo de tormentas tanto para la tarde como para la noche de sábado, que podrán estar acompañadas de vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).

Esas condiciones se extenderán, aunque con menor intensidad, hacia el domingo. El SMN anticipa tormentas aisladas para la madrugada y cielo mayormente nublado para el resto de la jornada. Los vientos se mantendrán en la zona, también con ráfagas de hasta 50 km/h, y las temperaturas bajarán: la mínima será de 14º y la máxima no pasará de los 21º.

Tanto sábado como domingo presentarán condiciones agradables y el tiempo se asemeja más a la primavera que al invierno.

