La Capital | Ovación | Newell's

Newell's empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso y complica sus chances de clasificación

Newell's no hizo un mal partido, pero no pudo sumar de a tres ante Tigre. Ignacio Russo abrió el partido para la visita y Guch igualó para la Lepra.

10 de octubre 2025 · 20:35hs
Facundo Guch consigue la igualdad para Newells.

Marcelo Bustamante / La Capital

Facundo Guch consigue la igualdad para Newell's.
Newells pierde 1 a 0 ante Tigre con tanto de Ignacio Russo.

Newell's pierde 1 a 0 ante Tigre con tanto de Ignacio Russo.
Newells y Tigre hacen un partido muy cortado en los primeros minutos.

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's y Tigre hacen un partido muy cortado en los primeros minutos.
En la previa del partido entre Newells y Tigre hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Russo.

Marcelo Bustamante / La Capital

En la previa del partido entre Newell's y Tigre hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Russo.
Cristian Fabbiani se juega una carta muy importante como DT de Newells este vierhes ante Tigre.

Cristian Fabbiani se juega una carta muy importante como DT de Newell's este vierhes ante Tigre.

Newell's y Tigre igualaron 1 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 12 del Clausura 2025. El gol del equipo visitante lo hizo Ignacio Russo a los 21', mientras que Facundo Guch a los 28' empató para los rojinegros.

El árbitro del cotejo es Pablo Echavarría, mientras que en el VAR se encuentra Luis Lobo Medina. El equipo de Fabbiani viene de un golpazo ante Boca en la Bombonera, donde perdió 5 a 0.

>> Leer más: En el nombre del padre: el hijo de Russo será titular ante Newell's en el día más duro de su vida

ST 26' Ever Banega deja el terreno de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976788219480912296&partner=&hide_thread=false

PT 28' Facundo Guch aquieta las aguas en el Parque y pone el 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976770472927748179&partner=&hide_thread=false

PT 21' Ignacio Russo pone en ventaja al equipo visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976768802533593482&partner=&hide_thread=false

PT 00' Los saludos para Ignacio Russo por la muerte de su padre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1976763446860411149&partner=&hide_thread=false

Estadísticas Newell's vs Tigre

Embed

Formaciones

Embed

Noticias relacionadas
La zurda de Facundo Guch ya le da destino a la pelota que se convertirá en el empate de Newells ante Tigre.

Facundo Guch, primera vez de titular y segundo gol en Newell's

Gonzalo Maroni le da el pésame a Ignacio Russo, mientras se acerca el delantero de Newells, Cocoliso González.

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

Nacho Russo junto a su papá Miguel, que el miércoles pasó a la inmortalidad. Ignacio juega ante Newells.

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newell's en el Coloso

El Ogro Fabbiani pateó el tablero en busca de una reacción de Newells.

El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newell's para recibir a Tigre

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Lo último

El uno por uno de Newells: Guch fue el mejor por escándalo y por una definición magistral

El uno por uno de Newell's: Guch fue el mejor por escándalo y por una definición magistral

Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Recibió tres disparos en 2018, cuando tenía 19 años. Fue operado seis veces pero jamás pudo reponerse. En el hecho también fallecieron otras dos personas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren
La Ciudad

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Ovación
Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Newells empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso y complica sus chances de clasificación

Newell's empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso y complica sus chances de clasificación

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Policiales
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La Ciudad
La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Por Martina Komar
La Ciudad

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco
Ovación

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Por Matías Loja
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos