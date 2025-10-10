Newell's empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso y complica sus chances de clasificación

Newell's y Tigre igualaron 1 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 12 del Clausura 2025. El gol del equipo visitante lo hizo Ignacio Russo a los 21', mientras que Facundo Guch a los 28' empató para los rojinegros.
Newell's no hizo un mal partido, pero no pudo sumar de a tres ante Tigre. Ignacio Russo abrió el partido para la visita y Guch igualó para la Lepra.
El árbitro del cotejo es Pablo Echavarría, mientras que en el VAR se encuentra Luis Lobo Medina. El equipo de Fabbiani viene de un golpazo ante Boca en la Bombonera, donde perdió 5 a 0.
ST 26' Ever Banega deja el terreno de juego.
PT 28' Facundo Guch aquieta las aguas en el Parque y pone el 1 a 1.
PT 21' Ignacio Russo pone en ventaja al equipo visitante.
PT 00' Los saludos para Ignacio Russo por la muerte de su padre.
Formaciones
