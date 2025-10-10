Newell's empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso y complica sus chances de clasificación

Newell's no hizo un mal partido, pero no pudo sumar de a tres ante Tigre. Ignacio Russo abrió el partido para la visita y Guch igualó para la Lepra.

Cristian Fabbiani se juega una carta muy importante como DT de Newell's este vierhes ante Tigre.

En la previa del partido entre Newell's y Tigre hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Russo.

Newell's y Tigre hacen un partido muy cortado en los primeros minutos.

Newell's pierde 1 a 0 ante Tigre con tanto de Ignacio Russo.

Newell's y Tigre igualaron 1 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 12 del Clausura 2025. El gol del equipo visitante lo hizo Ignacio Russo a los 21', mientras que Facundo Guch a los 28' empató para los rojinegros.

El árbitro del cotejo es Pablo Echavarría, mientras que en el VAR se encuentra Luis Lobo Medina. El equipo de Fabbiani viene de un golpazo ante Boca en la Bombonera, donde perdió 5 a 0.

ST 26' Ever Banega deja el terreno de juego.

ENTRE SILBIDOS, INSULTOS Y APLAUSOS... Así dejó la cancha Éver Banega para que ingrese Gómez Mattar y le dejó la cinta de capitán.



PT 28' Facundo Guch aquieta las aguas en el Parque y pone el 1 a 1.

¡EMPATA LA LEPRA! Gol de Facundo Guch para que Newell's se ponga 1-1 ante Tigre por el #TorneoClausura.



PT 21' Ignacio Russo pone en ventaja al equipo visitante.

¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.



PT 00' Los saludos para Ignacio Russo por la muerte de su padre.

La emoción de Nacho Russo durante el minuto de silencio por su padre, Miguel Ángel Russo, en Tigre vs. Newell's.

Estadísticas Newell's vs Tigre

Formaciones