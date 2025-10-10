La Capital | Ovación | Cristian Fabbiani

Cristian Fabbiani: "Hicimos todo para poder ganarle este partido a Tigre"

El entrenador de Newell's destacó que el equipo "dio la cara" y "mostró carácter" en un momento muy complicado

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

10 de octubre 2025 · 22:14hs
El DT de Newells

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El DT de Newell's, Cristian Fabbiani, elogió la entrega del equipo, y reconoció que está pasando una mala racha. 

En Newell's, el empate en un tanto dejó sensaciones encontradas. Por un lado, no se hilvanó otra derrota que podría haber complicado todavía mucho más este presente tormentoso, pero tampoco le permitió sumar grueso, puntos en serio, en esta angustiante carrera que persigue la intención de tratar de alcanzar la clasificación a la próxima fase. Ese contrapunto quedó crudamente evidenciado en la rueda de prensa que brindó el DT rojinegro, Cristian Fabbiani, en el Coloso.

"Intentamos por todos lados, pero no pudimos lograr los 3 puntos que tanto necesitamos. El equipo demostró carácter, dio la cara, y tuvimos algunos errores puntuales que pagamos caro. No tengo dudas de que hicimos todo para ganar", comentó el DT.

Sobre la salida y el rendimiento de Luciano Herrera, señaló que "estaba cansado, fue uno de nuestros puntos más altos".

>> Leer más: Facundo Guch, primera vez de titular y segundo gol en Newell's

Fabbiani y los reclamos por los chicos

Sobre el reclamo de los hinchas por poner más jóvenes, resaltó: "El que esté bien, no importa la edad, va a jugar. A Guch le costó adaptarse, pero nos va a dar mucho. Entiendo el pedido de la gente, pero todo tiene que ser de a poco".

Sobre Iñiguez y Regiardo, el Ogro apuntó que "son dos jugadores opuestos. Si lo pongo a Gaspar, pierdo marca, y a Regiardo le falta pero va a ser un gran jugador y le va a dar mucho al club".

Acerca del trámite del encuentro, confió que "el partido era en transición, y por momentos tuvimos situaciones. El viernes jugamos otra final contra uno de los mejores equipos de la liga".

"Estamos pasando una mala racha. Esperemos que se corte", expresó el entrenador rojinegro.

>> Leer más: Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Fabbiani sacó a Banega

Sobre Banega, afirmó: "Éver tiene siempre libertad, es nuestro cerebro, y si pongo otro cinco pierdo transición". Y explicó: "Banega salió porque necesitábamos un cambio de aire y Gómez Mattar esta mejorando, volvió de la selección por un pedido mío y siempre nos aporta cosas buenas".

Sobre el clima político en el club, el DT admitió: "Uno trata de no meterse en lo político, no quiero hablar más de eso. No me corresponde. Sigo pensando en el viernes, esto es paso a paso y hay que ganar".

En relación al fallecimiento de Russo, Fabbiani se mostró "muy triste, porque pocos conocen la historia que tengo con Miguel. Él me subió a primera y cuando tuve cáncer fue el primero que me ayudó. Se lo va a extrañar. Mis respeto para la familia y para Nacho".

