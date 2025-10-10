Facundo Guch, primera vez de titular y segundo gol en Newell's El juvenil Facundo Guch sigue mostrando credenciales y ahora de entrada entre los once de Newell's calmó las aguas en el Coloso del Parque Por Gustavo Conti 10 de octubre 2025 · 19:42hs

Marcelo Bustamante La zurda de Facundo Guch ya le da destino a la pelota que se convertirá en el empate de Newell's ante Tigre.

Una de las apuestas del Ogro Fabbiani para este partido límite en el Coloso del Parque fue la inclusión entre los once de Newell's del pibe Facundo Guch. Y el chico de 18 años le respondió en el peor momento, después de gol de Ignacio Russo para Tigre. Y se lo dedicó a su papá, que cumplía años.

Guch es un producto made in Fabbiani. Fue el Ogro el que lo hizo debutar, el 3 de abril, en la Copa Argentina ante Kimberley de Mar del Plata en San Nicolás. Fue el único partido del primer semestre.

Después llegarían seis partidos más, siempre entrando desde el banco. Ante Tigre es el octavo, en el que Fabbiani lo mandó a la cancha en uno de los peores momentos de Newell's, con máxima presión. Pero se la sacaría a los 28', cuando convirtió su segundo gol en primera.

Embed ¡EMPATA LA LEPRA! Gol de Facundo Guch para que Newell's se ponga 1-1 ante Tigre por el #TorneoClausura.



#ESPN pic.twitter.com/RLPBxUYF93 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025 Los goles de Facundo Guch El primero lo había hecho para sellar una difícil victoria ante Atlético Tucumán por 2 a 0, luego de la apertura de Víctor Cuesta, también en el Coloso. Y ahora empataría el partido ante Tigre, siete minutos después del gol de contragolpe de Nacho Russo.

Ese tanto de Tigre parecía hacer explotar todo en un Coloso muy caliente, pero la excelente jugada de Luciano Herrera, el pase atrás y la mejor definición de Guch evitaron en ese momento males mayores. >> Leer más: Quién es Facundo Guch, el debutante absoluto en la primera de Newell's Guch, junto a Herrera, fue de lo mejor tiempo de un Newell's insultado todo el tiempo.