La Capital | La Región | viviendas

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

El proyecto forma parte de la política provincial de acceso a la vivienda y se ejecuta con articulación entre el gobierno santafesino, el ministerio de Obras Públicas y la comuna

17 de septiembre 2025 · 18:00hs
El avance sostenido permite proyectar su finalización dentro de los plazos previstos

El avance sostenido permite proyectar su finalización dentro de los plazos previstos, con impacto directo en la comunidad.
La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

La obra se ejecuta con fondos provinciales y seguimiento técnico permanente. 

La obra se ejecuta con fondos provinciales y seguimiento técnico permanente. 

Las ocho unidades habitacionales que se construyen en Sancti Spíritu alcanzaron un 35 por ciento de avance, al cumplirse el cuarto mes de obra. El proyecto forma parte de la política provincial de acceso a la vivienda y se ejecuta con articulación entre el gobierno santafesino, el ministerio de Obras Públicas y el municipio local.

Las tareas incluyen fundaciones terminadas, mamposterías levantadas y colocación de perfiles, lo que permite proyectar el inicio de la etapa de techado antes de fin de mes. Según estimaciones oficiales, hacia fines de septiembre las viviendas estarán prácticamente cubiertas.

Sancti Spiritu - viviendas 3

Viviendas con servicios garantizados

Las unidades se construyen en un lote urbano con servicios básicos garantizados y están destinadas a familias de la localidad que enfrentan situaciones de vulnerabilidad habitacional. El proyecto responde a una demanda concreta y busca fortalecer el arraigo y mejorar la calidad de vida en el sur santafesino.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, consultada por este medio, confirmó que “son viviendas compactas, con buen ritmo de ejecución. Calculamos que hacia fin de mes ya se podrá avanzar con la cubierta de techo en todas”. Además, detalló que “cuatro o cinco de las casas estarán al 50 por ciento de revoques, sobre todo en interiores”.

Sancti Spiritu - viviendas 1

Desde el entorno de la legisladora se valoró el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico, impulsores del desarrollo de soluciones habitacionales en localidades del interior. La obra se ejecuta con fondos provinciales y seguimiento técnico permanente.

El avance sostenido permite proyectar su finalización dentro de los plazos previstos, con impacto directo en la comunidad.

>> Leer más: La provincia de Santa fe activa el régimen de iniciativa privada para obras públicas

Noticias relacionadas
La provincia habilitó un portal específico para canalizar las propuestas, donde se detallan los requisitos, plazos y criterios de evaluación.

La provincia de Santa Fe activa el régimen de iniciativa privada para obras públicas

Las víctimas del choque viajaban a bordo de un Fiat Duna.

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Escalante continúa internado en el ICR luego de una intervención que le realizaron el lunes 

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Daniel Escalante, intendente de Roldán, tomará licencia al menos por un mes 

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

La red de narcotráfico operaba con sus jefes presos por narcotráfico. Se detectaron conexiones con la Asociación de Taxis, prefectos y políticos
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
En vivo: Newells terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora
Ovación

En vivo: Newell's terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA
Economía

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Ovación
La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Copa Argentina: Newells forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Copa Argentina: Newell's forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Hinchas de Newells ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Hinchas de Newell's ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Policiales
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
Policiales

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino