La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

Las ocho unidades habitacionales que se construyen en Sancti Spíritu alcanzaron un 35 por ciento de avance, al cumplirse el cuarto mes de obra. El proyecto forma parte de la política provincial de acceso a la vivienda y se ejecuta con articulación entre el gobierno santafesino, el ministerio de Obras Públicas y el municipio local.

Las tareas incluyen fundaciones terminadas, mamposterías levantadas y colocación de perfiles, lo que permite proyectar el inicio de la etapa de techado antes de fin de mes . Según estimaciones oficiales, hacia fines de septiembre las viviendas estarán prácticamente cubiertas.

Las unidades se construyen en un lote urbano con servicios básicos garantizados y están destinadas a familias de la localidad que enfrentan situaciones de vulnerabilidad habitacional . El proyecto responde a una demanda concreta y busca fortalecer el arraigo y mejorar la calidad de vida en el sur santafesino.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, consultada por este medio, confirmó que “son viviendas compactas, con buen ritmo de ejecución. Calculamos que hacia fin de mes ya se podrá avanzar con la cubierta de techo en todas”. Además, detalló que “cuatro o cinco de las casas estarán al 50 por ciento de revoques, sobre todo en interiores”.

Sancti Spiritu - viviendas 1

Desde el entorno de la legisladora se valoró el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico, impulsores del desarrollo de soluciones habitacionales en localidades del interior. La obra se ejecuta con fondos provinciales y seguimiento técnico permanente.

