La Capital | Ovación | Newell's

Hinchas de Newell's ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Los simpatizantes de Newell's deambularon desde temprano por Villa Mercedes, cuyos hoteles están colmados. Otros hicieron la previa a 30 kilómetros

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de septiembre 2025 · 16:52hs
Los hinchas de Newells pueblan la tribuna asignada en La Pedrera para apoyar al equipo del Ogro Fabbiani ante Belgrano.

Virginia Benedetto

Los hinchas de Newell's pueblan la tribuna asignada en La Pedrera para apoyar al equipo del Ogro Fabbiani ante Belgrano.
Familia completa de hinchas de Newells en el estadio de La Pedrera

Virginia Benedetto

Familia completa de hinchas de Newell's en el estadio de La Pedrera, esperando el choque de Copa Argentina ante Belgrano.
Hinchas de Newells ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Tanta expectativa del hincha de Newell's, así como el de Belgrano, se puso de manifiesto desde temprano. Los seguidores de la Lepra están ocupando la popular norte y la platea oeste que se les asignó en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, desde la apertura de las puertas, que fue más tarde del horario estipulado de las 15.

Camisetas, bandera y gorros rojinegros le están dando color, poco a poco, al estadio que recibirá el partido de cuartos de final de Copa Argentina entre Newell's y Belgrano, que comenzará a las 18.

f9f66a92-2485-410b-94bb-b16bda4e3478

Muchos de los que se movilizaron en vehículos fueron directamente a Villa Mercedes. Otros se sumaron a todos los que viajaron en colectivo, quienes fueron retenidos en Justo Daract, a 30 kilómetros de la sede de los cuartos de final, hasta dejarlos más cerca la hora del partido, realizaron la tradicional previa.

El entusiasmo, a medida que fueron llegando más y más, fue creciendo.

>>Leer más: Los árbitros de Newell's y Central

8797c453-fea4-41b1-8213-d79b9f50478f

Villa Mercedes comenzó la mañana del miércoles con un movimiento distinto al frecuente. Hinchas con camisetas de la Lepra y el Pirata, caminando por el centro de la ciudad, mezclados con los habitantes de la ciudad. Todo en calma, más allá de algún canto de unos hacia otros.

Los hinchas de Newell's y Belgrano, de paseo

Por la peatonal Pedernera y la calle Mitre, donde se encuentran la mayoría de los bares, los seguidores de ambos equipos se dedicaron a pasear, hasta que se acercara el horario del inicio del partido, haciendo un alto para beber o comer algo en los establecimiento gastronómicos de la zona.

En los hoteles, todos con la capacidad colmada, convivieron también hinchas rojinegros y celestes.

76bb2f8b-98f1-4280-a379-f6b2b7deb549
Ever Banega y el mate, en la salida de los jugadores al césped ni bien llegaron al estadio.

Ever Banega y el mate, en la salida de los jugadores al césped ni bien llegaron al estadio.

Tampoco existía opción de que no se crucen cerca de los sitios de concentración de los planteles. Apenas 200 metros es la distancia entre los hoteles donde se encuentran Newell’s y Belgrano.

>> Leer más: El plantel de Newell's cumplió la última práctica en Villa Mercedes, de buen ánimo y con optimismo

La plaza Pedernera, a media cuadra del hotel en el que concentra la delegación rojinegra desde el martes por la mañana, fue uno de los lugares elegidos por la hinchada leprosa para pasar el rato. Y para sentirse más cerca de los futbolistas y expresar, a su manera, el respaldo hacia ellos.

Los organismos de Seguridad de la Provincia de San Luis destinaron 860 efectivos para el operativo, tanto en el estadio como en las rutas por las que circulan hinchas de Newell's y Belgrano.

ea059420-d6c9-4821-ad5d-4aa4030c8b07

Noticias relacionadas
Luis Lobo Medina y Edgardo Zamora serán los árbitro en los partidos de Central y Newells, respectivamente.

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

El director técnico Ruben Amorim está en la cuerda floja en Manchester United y uno de los nombres que se barajan para sucederlo es Mauricio Pochettino.

El técnico de un coloso mundial está en la cuerda floja y los directivos le apuntan a un ex-Newell's

Luciano Herrera se pierde el partido de Newells por una lesión en el sóleo.

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Cristian Fabbiani apuesta todo a ganador en la Copa Argentina. Su equipo juega en San Luis.

Newell's llegó por mérito propio y este miércoles buscará las semifinales de la Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

La red de narcotráfico operaba con sus jefes presos por narcotráfico. Se detectaron conexiones con la Asociación de Taxis, prefectos y políticos
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
En vivo: Newells terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora
Ovación

En vivo: Newell's terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA
Economía

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Ovación
La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Copa Argentina: Newells forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Copa Argentina: Newell's forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Hinchas de Newells ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Hinchas de Newell's ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Policiales
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
Policiales

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino