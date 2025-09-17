Hinchas de Newell's ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Los simpatizantes de Newell's deambularon desde temprano por Villa Mercedes, cuyos hoteles están colmados. Otros hicieron la previa a 30 kilómetros

Familia completa de hinchas de Newell's en el estadio de La Pedrera, esperando el choque de Copa Argentina ante Belgrano.

Los hinchas de Newell's pueblan la tribuna asignada en La Pedrera para apoyar al equipo del Ogro Fabbiani ante Belgrano.

Tanta expectativa del hincha de Newell's , así como el de Belgrano , se puso de manifiesto desde temprano. Los seguidores de la Lepra están ocupando la popular norte y la platea oeste que se les asignó en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, desde la apertura de las puertas, que fue más tarde del horario estipulado de las 15.

Camisetas, bandera y gorros rojinegros le están dando color, poco a poco, al estadio que recibirá el partido de cuartos de final de Copa Argentina entre Newell's y Belgrano, que comenzará a las 18.

Muchos de los que se movilizaron en vehículos fueron directamente a Villa Mercedes. Otros se sumaron a todos los que viajaron en colectivo, quienes fueron retenidos en Justo Daract , a 30 kilómetros de la sede de los cuartos de final, hasta dejarlos más cerca la hora del partido, realizaron la tradicional previa.

El entusiasmo , a medida que fueron llegando más y más, fue creciendo.

Villa Mercedes comenzó la mañana del miércoles con un movimiento distinto al frecuente. Hinchas con camisetas de la Lepra y el Pirata, caminando por el centro de la ciudad, mezclados con los habitantes de la ciudad. Todo en calma, más allá de algún canto de unos hacia otros.

Los hinchas de Newell's y Belgrano, de paseo

Por la peatonal Pedernera y la calle Mitre, donde se encuentran la mayoría de los bares, los seguidores de ambos equipos se dedicaron a pasear, hasta que se acercara el horario del inicio del partido, haciendo un alto para beber o comer algo en los establecimiento gastronómicos de la zona.

En los hoteles, todos con la capacidad colmada, convivieron también hinchas rojinegros y celestes.

76bb2f8b-98f1-4280-a379-f6b2b7deb549 Ever Banega y el mate, en la salida de los jugadores al césped ni bien llegaron al estadio. Virginia Benedetto

Tampoco existía opción de que no se crucen cerca de los sitios de concentración de los planteles. Apenas 200 metros es la distancia entre los hoteles donde se encuentran Newell’s y Belgrano.

La plaza Pedernera, a media cuadra del hotel en el que concentra la delegación rojinegra desde el martes por la mañana, fue uno de los lugares elegidos por la hinchada leprosa para pasar el rato. Y para sentirse más cerca de los futbolistas y expresar, a su manera, el respaldo hacia ellos.

Los organismos de Seguridad de la Provincia de San Luis destinaron 860 efectivos para el operativo, tanto en el estadio como en las rutas por las que circulan hinchas de Newell's y Belgrano.