La Capital | Economía | dólar

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

A cuánto cerró la jornada bursátil este miércoles y cuál son las expectativas del mercado. La divisa norteamericana sigue su racha alcista

17 de septiembre 2025 · 16:46hs
El número oficial de los dólares que los argentinos tienen debajo del colchón.

El número oficial de los dólares que los argentinos tienen "debajo del colchón".

El dólar oficial quebró este miércoles por primera vez el umbral superior de las bandas de flotación desde la implementación de este esquema. De esta manera el Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir en el mercado para bajar el precio de la divisa norteamericana, tal como estaba previsto desde que se abrió el cepo cambiaron.

El dólar en sus versiones oficial y paralelo (blue) había comenzado a trepar como consecuencia de la falta de credibilidad del sistema financiero tras una serie de tropiezos institucionales del gobierno de Javier Milei, a lo que se sumó la rotunda derrota electoral del oficialismo en manos del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Este martes, el segmento minorista había trepado 5 pesos hasta alcanzar 1.480 pesos en el Banco Nación. Ese movimiento se dio un día después de que el presidente Javier Milei ratifique la continuidad del ajuste fiscal en el marco de la presentación del presupuesto 2026 en cadena nacional.

Ya este miércoles, en la city rosarina la divisa extranjera en el mercado paralelo trepó a $1.474 y $1.505 para las puntas vendedora y compradora, mientras que en el dólar oficial culminó la rueda a $1.441,77 y $1,489,84 para ambos segmentos correlativos.

Intervención del Banco Central en el mercado

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a 1.474,50 pesos y desde la city aseguraron que la intervención del Banco Central fue entre 30 millones y 40 millones de dólares.

De esta forma, el dólar mayorista cerró a $1.465,50/$1.474,50 pesos por unidad, $5,5 superior al cierre del martes cuyo volumen operado en el segmento de contado fue de 385.955 millones y en futuros 801 millones de dólares.

En concreto, los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista subió $21,5. A esta altura de la semana pasada, el dólar que usan los agroexportadores había aumentado $68,5.

Noticias relacionadas
El titular del Palacio de Hacienda respiró aliviado. El Tesoro de la Nación logró renovar deuda por el 114,6% de los vencimientos.

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

Precio del dólar hoy

Luego del lunes negro, el dólar bajó y el blue se consigue más barato en Rosario

Cómo abrió la cotización del dólar este martes

Dólar: cómo abrió la cotización este martes, tras la subida por las elecciones bonaerenses

Los supermercados de Rosario tuvieron en agosto aumentos acordes a la inflación, salvo algunas verduras que tuvieron remarcaciones desproporcionadas, dijo Cassinerio..

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

La red de narcotráfico operaba con sus jefes presos por narcotráfico. Se detectaron conexiones con la Asociación de Taxis, prefectos y políticos
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
En vivo: Newells terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora
Ovación

En vivo: Newell's terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA
Economía

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Ovación
La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Copa Argentina: Newells forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Copa Argentina: Newell's forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Hinchas de Newells ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Hinchas de Newell's ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Policiales
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
Policiales

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino