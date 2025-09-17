El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

A cuánto cerró la jornada bursátil este miércoles y cuál son las expectativas del mercado. La divisa norteamericana sigue su racha alcista

El dólar oficial quebró este miércoles por primera vez el umbral superior de las bandas de flotación desde la implementación de este esquema. De esta manera el Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir en el mercado para bajar el precio de la divisa norteamericana, tal como estaba previsto desde que se abrió el cepo cambiaron.

El dólar en sus versiones oficial y paralelo (blue) había comenzado a trepar como consecuencia de la falta de credibilidad del sistema financiero tras una serie de tropiezos institucionales del gobierno de Javier Milei, a lo que se sumó la rotunda derrota electoral del oficialismo en manos del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Este martes , el segmento minorista había trepado 5 pesos hasta alcanzar 1.480 pesos en el Banco Nación . Ese movimiento se dio un día después de que el presidente Javier Milei ratifique la continuidad del ajuste fiscal en el marco de la presentación del presupuesto 2026 en cadena nacional.

Ya este miércoles , en la city rosarina la divisa extranjera en el mercado paralelo trepó a $1.474 y $1.505 para las puntas vendedora y compradora, mientras que en el dólar oficial culminó la rueda a $1.441,77 y $1,489,84 para ambos segmentos correlativos.

Intervención del Banco Central en el mercado

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a 1.474,50 pesos y desde la city aseguraron que la intervención del Banco Central fue entre 30 millones y 40 millones de dólares.

De esta forma, el dólar mayorista cerró a $1.465,50/$1.474,50 pesos por unidad, $5,5 superior al cierre del martes cuyo volumen operado en el segmento de contado fue de 385.955 millones y en futuros 801 millones de dólares.

En concreto, los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista subió $21,5. A esta altura de la semana pasada, el dólar que usan los agroexportadores había aumentado $68,5.