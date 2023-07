El "Tata" Martino habló sobre el debut Messi: "Tenemos la expectativa de verlo el viernes"

El entrenador, que llegó al club este mes tras su paso por la selección mexicana, habló de las chances de que el rosarino debute en el próximo compromiso de “Las Garzas”: "No estoy descartando el debut de Leo, pero tengo que verlo un entrenamiento más, también ver cómo se siente, tanto él como Busquets. Llegaron muy bien los dos, podemos tener la expectativa de verlos el viernes pero no quiero apresurarme en decir algo que no puedo cumplir".