El rojinegro va en busca de cortar una importante racha negativa de visitante

Newell's necesita sumar de a tres. Eso está claro. En primer lugar, para enderezar el rumbo. Y en un segundo plano no tan relegado en el nivel de importancia, para ponerle fin a una importante racha negativa jugando en condición de visitante. No solo no pudo festejar, si no que tampoco sumó puntos

Hace más de cinco meses que Newell's no canta victoria fuera del Coloso Marcelo Bielsa. Hay que remontarse a la 22ª fecha del torneo pasado, cuando se impuso sobre Huracán por 1 a 0 con un gol del delantero Héctor Fértoli.

En el resto de las fechas de ese torneo, el conjunto del parque Independencia perdió en condición de visitante con Boca (1-0), Unión (2-1) y Belgrano (2-1)

El equipo del Chocho Llop arrancó el torneo pensando en ponerle punto final a esta racha adversa, pero por ahora le resulta imposible. Porque en lo que va del torneo perdió todos los partidos que disputó como visitante. Cayó por 1 a 0 ante Huracán, Lanús y Vélez.