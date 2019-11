El Rifle volvió con "emoción"

Hernán Castellano caminó una de las canchas auxiliares del predio de Arroyo Seco con total naturalidad. Lo hizo como un espectador de lujo, pero marcando presencia. A pocos días de regresar de Chile (lo hizo el miércoles de la semana pasada) después de lo que fue la operación por un cáncer de próstata, el ex jugador canalla y hoy entrenador de arqueros (aún se mantiene con licencia) ya se hizo tiempo para ir al Gigante y también para acompañar de cerca al plantel y cuerpo técnico. "No me estoy escapando, todo lo hago con permiso médico", dijo entre risas ante la consulta de Ovación tras la práctica matutina de ayer.

Su presencia en el partido ante Godoy Cruz, más la presencia ya en los entrenamientos es un fuerte indicativo que la recuperación es muy buena. Eso es lo que lo hace feliz, tanto o más, que la "emoción" que le causó el recibimiento de parte de los futbolistas y del equipo de trabajo de Diego Cocca.

No agarró una sola pelota para exigir a los arqueros, pero siguió de cerca todos y cada uno de los movimientos de Ledesma, Ayala, Miño, Maslowski, quienes trabajaron con Matías Giordano, el actual entrenador de arqueros. Su idea es reincorporarse a los trabajos ya dentro de un par de semanas.

"La recuperación viene bien. Tuve una pequeña complicación, que los médicos pudieron solucionar rápidamente. De a poco me voy recuperando y por eso estoy acá con el plantel, que es algo que me hace muy bien. Siempre voy a estar apoyando, sentenció el Rifle en diálogo con este diario segundos después de salir del campo de juego.

"Sinceramente tuve los temores lógicos de cualquier persona que puede estar en el lugar en el que estuve yo. Tuve una cirugía compleja, con un tumor en la próstata y con mucha incertidumbre respecto a cómo podían encontrar la zona, porque no es lo mismo una imagen que ver qué afecciones tenía el órgano. Ahora estoy más tranquilo sabiendo que ya no tengo más eso adentro y de a poco me recupero", agregó Castellano.

Llegaste a Rosario hace menos de una semana y rápidamente fuiste a la cancha y ahora a la práctica. ¿Te estás escapando?

No, escapando no (risas). El médico me dijo que hiciera vida tranquila, que puedo venir, pero sólo caminar. Lo hago obviamente con permiso médico.

¿Cómo fue el recibimiento del plantel y el cuerpo técnico?

La verdad es que fue muy emocionante porque me brindaron el cariño que uno necesita en este tipo de casos.

¿Te llamó la atención la repercusión que tuvo tu caso entre los hinchas, incluso no sólo los de Central?

Jamás imaginé una repercusión de este tipo porque hubo muchísima gente que me llamó, me escribió, pero sobre todo gente que tomó conciencia del problema. Es más, muchos me contaron que a partir de lo mío se fueron a hacer un control. Todo eso me alegró mucho porque quiere decir que lo mío al menos sirvió para algo.