El quinto refuerzo es Insaurralde

Newell's ayer acordó de palabra la incorporación del quinto refuerzo: Cristian Insaurralde. "Estamos esperando que llegue el contrato firmado, pero el acuerdo está cerrado de palabra", le confió anoche una fuente calificada del Parque a Ovación. Así Héctor Bidoglio contará con un nuevo delantero, que puede jugar por afuera y moverse también como punta de lanza.

Insaurralde fue titular el sábado en la derrota del América de México, su último equipo, ante Monterrey. Pero ayer se avanzó en su contratación. Y se llegó a un acuerdo total de palabra. Insaurralde (27 años) militaba en América de México pero su pase pertenece a O'Higgins de Chile. Y todas las partes negociaron para que siga su carrera en Newell's. Y si bien resta la firma, el delantero se pondrá la rojinegra.

Pero Newell's va por más. "Lo de Juan Daniel Roa aún no hay que descartarlo, todo lo contrario. Hay muchas posibilidades de que pueda venir". La frase suena contundente y hay un cierto entusiasmo de que al final el arribo del volante que pidió Héctor Bidoglio se concrete.

La cuestión es que Newell's hoy cuenta con cinco extranjeros, que son los habilitados a firmar una planilla en un encuentro.

Y la idea de la dirigencia sería liberar un cupo, de ahí que si se avanza con la posibilidad de que Luis Leal emigre no habría demasiados obstáculos para que llegue Juan Roa.

Los rojinegros cuentan con la Pantera, Aldo Paredes, Alfio Oviedo, Angelo Gabrielli y Ribair Rodríguez, la última contratación leprosa. Y si ahora se da la chance del colombiano Roa (actualmente en Independiente Santa Fe) ya serían seis los extranjeros, por lo tanto no habría demasiados impedimentos para que Leal sea negociado si surge alguna oferta importante.

El colombiano juega de volante, puede hacerlo de 5, de ocho y hasta de lateral por derecha, es decir le solucionaría algunos inconvenientes si le surgieran al entrenador.

A Insaurralde le antecedieron Angelo Gabrielli, Maxi Rodríguez, Emanuel Biancucchi y Ribair Rodríguez. Claro que el DT quiere algo más.

En esta nota

¿Te gustó la nota?