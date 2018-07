El puesto de volante central, el refuerzo más difícil para el Patón

En los próximos días debieran aparecer definiciones en el tema refuerzos, especialmente en el puesto del volante central, donde Edgardo Bauza pretende un futbolista cuya principal característica sea la marca, para que se complemente con Néstor Ortigoza. Y los nombres que figuran en carpeta son varios. El gran anhelo del Patón es Fabián Rinaudo, pero las negociaciones se estancaron y eso fue lo que llevó al cuerpo técnico canalla a analizar otras alternativas. Fue así que surgió el nombre de Abel Aguilar, al que ahora se le sumó el de Nicolás Domingo, actualmente en Independiente.

Rinaudo (ayer jugó en el triunfo de Gimnasia ante Sportivo Belgrano de San Francisco por Copa Argentina) es el jugador que apuntó Bauza desde un primer momento. Es que el Patón considera que reúne todos los requisitos para transformarse en una pieza clave del equipo. Pero las tratativas a esta altura no son para nada sencillas. El Lobo pretende una suma de dinero importante (algo más de un millón de dólares limpios), que en Central no parecen dispuestos a poner.

Una de las alternativas que se manejó es la sesión a préstamo (o pase definitivo) de algún jugador canalla, pero esa posibilidad por el momento no prosperó. Primero porque Bauza no ve con buenos ojos desprenderse de un futbolista que piensa entre los once y también porque desde el club platense pusieron como posibilidad el traspaso de dos jugadores, algo a lo que en Arroyito se oponen de manera tajante.

"La negociación no está caída ni mucho menos, pero como están dadas las cosas hoy no es fácil llegar a un acuerdo con Gimnasia para poder traer a Rinaudo", le dijo a Ovación una fuente cercana a la dirigencia. Este cuadro de situación, del cual hasta hizo referencia el propio Bauza, hizo que se ampliara la búsqueda. Fue así como apareció Aguilar. El colombiano (33 años) quedó con el pase en su poder luego de que finalizara su contrato con Deportivo Cali y es por eso que la dirigencia canalla negocia directamente con el futbolista y su representante.

Aguilar formó parte de la selección de Colombia en el Mundial de Rusia (jugó un solo partido, de titular ante Senegal) y por estos días se encuentra de vacaciones junto a su familia, pero su intención es a partir de mañana empezar a definir su futuro.

"Central se contactó con el jugador, pero hasta el momento no hubo ningún ofrecimiento formal. Creemos que es una posibilidad que se puede dar", le dijo ayer a este diario alguien del entorno del futbolista, quien agregó que "cuando Abel retorne de sus vacaciones analizará la ofertas que tenga y allí tomará una decisión y eso ocurrirá sin dudas la próxima semana".

Sí está claro que el caso de Aguilar es un jugador "que puede jugar como 5 de marca, pero no es su principal característica", según apuntaron desde Deportivo Cali, su último club.

Mucho más compleja parece la situación de Domingo, quien también figura en carpeta. El volante de Independiente también tiene el visto bueno del Patón, pero en Central son medidos en cuanto a las posibilidades. "Hoy es más complejo que lo de Rinaudo", confiaron. Por eso el tema viene complicado.

Lo que sí está claro es que en los próximos días Bauza ya querrá tener al mediocampista trabajando en Arroyo Seco. Es que el canalla está a poco más de una semana del partido por Copa Argentina ante Juventud Antoniana de Salta.