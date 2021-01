El profe Colman se fue con duras críticas hacia Vecchio

Y en esa línea, Colman describió que “siempre me manejé de la misma manera en todos los clubes donde estuve. Con los jugadores nos pusimos de acuerdo de entrada de que la intensidad de los entrenamientos conmigo iba a ser al ciento por ciento. Por supuesto siempre puede venir alguno con algún problema y se lo contempla, pero así trabajo y entiendo que con buenos resultados”. En esa línea, el profe dijo que “tomamos un plantel con muchos juveniles que entrenaban con la primera, que no es lo mismo que ser jugadores de primera, y los fuimos llevando a ese nivel”. También, por supuesto, abordó el caso del propio Vecchio: “El mejoró mucho en lo físico. Venía de un fútbol menos competitivo como el boliviano y un poco excedido de peso y se puso a tono como todos vieron. Por eso me cuesta entender lo que pasó”.

En referencia a eso, el PF contó que planteó la situación el lunes último delante de todo el plantel y le dijo a Vecchio si tenía algo que decir al respecto, “pero no dijo nada. Eso me indicó que ya no podía continuar. Porque si el capitán hace eso, es lógico que el preparador físico es el más débil y se tiene que ir porque el jugador continúa y es al que los hinchas quieren ver. Lo más sano para el club fue que me fuera”. Hasta entendió que si le hubiera respondido en ese momento, quizás “la situación se podría haber arreglado de otra manera, pero no fue así”.

Colman recordó que tuvo un caso parecido con Emanuel Brítez. “El también atentó contra el colectivo porque no aceptaba las formas de entrenar. Yo siempre me basé en estímulos y en arengas, y los demás lo entendieron, pero él no”. Pero el defensor no era el capitán y las formas de los planteos tampoco. Y todo terminó con la salida del defensor.

Es más, Colman consideró que “nadie puede estar por encima de los demás. Lo que hizo no contribuyó en nada, no fue un buen ejemplo sobre todo para los muchos juveniles del plantel. Quizás Vecchio considera que con su presente podía hacer el planteo que hizo, pero necesita tener más continuidad y coronar con algo”, apuntó el preparador físico.

¿Esperaba otro apoyo o más apoyo de la dirigencia o el cuerpo técnico ante esta situación? “No, no, yo entendí que debía dar un paso al costado. Con la dirigencia y el Kily González no tengo más que palabras de agradecimiento, por haberme permitido volver a trabajar en el club al cual amo. Él recién está empezando en esta profesión y tal vez con la experiencia maneje este tipo de situaciones de otra manera, pero no tengo más que agradecerle”. Y concluyó: “Nunca me pasó esto. Lo lamento por el club y por mí, que me quedo sin trabajo. Pero personas así atentan contra la institución”.