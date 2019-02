Sobre el posible responsable de estos hechos, Maio señaló que "está en proceso de identificación y tenemos casi la certeza de quién pudo llegar a haber sido. Ya pedimos las imágenes a la gente del club, que tienen una cámara que opera las 24 horas allí". En la tarde le confirmó a Ovación que "falta poco", en alusión a que ya estaba casi cerrado el asunto. Según trascendió, en caso de avanzar una causa contra el responsable, podría ser imputado de entorpecimiento de espectáculo público.

Más voces En este sentido, los dirigentes de los clubes también tuvieron una jornada intensa. Cristian D'Amico, el vicepresidente de Newell's, le dijo a Ovación: "Reconozco que no fue una situación feliz la que se vivió en el vestuario de Central con lo de la aparición de un polvo. Ahora que la justicia comprobó que se trataba de talco (por los dichos de Diego Maio), desde la dirigencia no queremos seguir dándole más relevancia al tema. Además ya hay una investigación en marcha y luego de analizar las imágenes de las cámaras y de que se identifique a la persona que ingresó indebidamente al vestuario visitante, se verá cuáles son los pasos a seguir". También señaló que "la colaboración del árbitro Diego Abal fue muy importante, él nos acompañó siempre para llegar a un acuerdo entre ambas dirigencias y en todo momento se dio cuenta de que lo que ocurrió nada tuvo que ver con la dirigencia de Newell's. Con Central nos ponemos a disposición de la justicia y seguro que encontremos al o los responsables. Igual, desde Newell's no queremos seguir profundizando sobre esta cuestión que pasó". Luego, el mismo D' Amico pidió destacar la predisposición de Central y de los árbitros, todos intentando buscar una solución para que el partido se juegue. Exactamente lo mismo resaltó Ricardo Carloni, vice del club de Arroyito, en una clara señal de acuerdo entre las partes. "Lógicamente queremos, y haremos formalmente el pedido para que así sea, que se investigue y se encuentre al responsable", resaltó Carloni, quien amén de lo sucedido remarcó que "la relación entre los clubes es buena, esto es cosa de uno o dos vivos, una tontera. Lo importante es que el partido se jugó y que ni si quiera hubo que postergarlo, ni media hora como analizábamos al principio. Hicimos todo para que se juegue y se jugó".

El día después del clásico, el polvo de la discordia siguió siendo un misterio. Aunque hoy podría develarse. La certeza sobre qué sustancia fue la que apareció en el vestuario de Rosario Central en la previa de partido con Newell's y que instaló la polémica se conocerá hoy a la mañana. Ayer, Diego Maio, el titular de Seguridad Deportiva de Santa Fe, le confirmó a Ovación esa información y adelantó por la tarde que se estaba muy cerca de poder confirmar e identificar al responsable del episodio.El lunes amaneció agitado para dirigentes y funcionarios después de lo sucedido en el estadio Marcelo Bielsa. Una horas antes del inicio del partido los utileros de Central ingresaron al vestuario visitante y se encontraron con un polvo que incluso provocó la descompostura de uno de ellos, quien fue atendido por personal del Sies. Por eso el plantel canalla aceptó utilizar el vestuario de la reserva, pese a no tener todas las comodidades. Antes y después circularon versiones de todo tipo, entre ellas, la más fuerte, que se trataba de ceniza de muertos. Sobre esto, Maio dijo ayer en la mañana que estaba conforme con el operativo de seguridad desplegado en el estadio y se refirió a la sustancia encontrada: "El operativo salió tal cual como estaba planificado, no hubo dentro de lo que era la planificación general ninguna diferencia, excepto por las incidencias de público conocimiento, que no estaban estipulados dentro del operativo", comenzó el titular de la Seguridad Deportiva de la provincia. Y agregó: "Cuando culminen las pericias se sabrá a ciencia cierta qué era el polvo", pero "sería talco". Explicó así que el fuerte olor que provocó descomposturas e irritación en los ojos se debería a que cuando fueron a limpiarlo utilizaron un producto químico fuerte, con amoníaco.