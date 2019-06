El Patón y sus amigos

Los une más de una semejanza. Todos son hijos de familias trabajadoras, futboleros, hinchas de Newell's, amigos y en conexión con algún tipo de militancia. Podrían ser como tantos que se juntan por horas en los bares a discutir, fabular o hablar de vidas propias e historias ajenas. Pero dicen que eso no les alcanza, así que desde hace seis años organizan actividades solidarias y derriban prejuicios. Se trata del ex jugador de Newell's y actual arquero de Tigres de México Nahuel "Patón" Guzmán y sus amigos: el psicólogo Federico Lande, el periodista Walter Basualdo y los dueños de bares Diego Dip y Beltrán Ruiz (ausente con aviso). Todos integrantes de la Peña Solidaria Patón Guzmán y quienes junto a Iván Moreyra, de la asociación civil Comunidad Rebelde de Villa Banana, organizaron un amistoso que la lluvia del lunes trasladó a mañana a las 14.30.

Será un encuentro mixto con ex jugadores de primera, jugadoras del barrio, deportistas, amigos y personalidades de la cultura, una buena excusa para invitar al público a donar frazadas y útiles escolares y comprar rifas de camisetas (a 50 pesos). Un empuje económico para el barrio y también para el Club Deportivo Social Lux donde el Patón comenzó a jugar a los 4 años. Habrá bandas de música y se prevé que el Trinche Carlovich dé el puntapié inicial. La convocatoria es a las 14.30 en Pascual Rosas 403.

Ovación juntó ayer a los integrantes más activos de la peña, quienes contaron que ya llevan organizados dos clásicos en el Potrero Rebelde y ayudaron a iluminar esa cancha del barrio, a construir una casa ecológica donde era un búnker y llevaron a cabo un recital de rock en el Anfiteatro. Pero fundamentalmente "patearon" los preconceptos de quienes creen que en un barrio humilde las hinchadas del fútbol rosarino no pueden juntarse o que la gente espera de la caridad ajena. "No lo hacemos por sensibles, sino porque somos parte de la realidad". Una declaración de principios del Patón.

Hicieron el primer clásico en 2013 y el segundo en 2015, con jugadores e hinchada de los dos clubes "y ni un policía", aseguró Diego. mientras que Federico agregó: "Le pedimos a Iván, de Comunidad Rebelde, que invite a dos jugadoras del barrio al partido de este jueves y me ubicó: «Yo no elijo, eso se decide en asamblea», me respondió".

En tanto, Walter remarcó: "Seguimos la actitud de Nahuel, no hacemos caridad, la gente se organiza y nosotros colaboramos".

El Patón llegó último a la cita sobre sus zapatillas bordó talla 48. Tenía las llaves del bar y lo esperaban, con frío, en la vereda. "Uh me las olvidé", dijo y el resto se rió. Los amigos le perdonan todo porque saben que siempre que lo necesitan "está". Y lo defienden y eligen: "No está en la selección porque no es de Boca ni de River", afirman entre quejas y bromas.

El Patón dijo que sigue desde México tanto a Newell's como a la selección, pero ahora como hincha. "Sufro más de lo que disfruto", confesó. Advirtió que la peña es abierta a todas las camisetas. Incluso dijo que más de un canalla lo saluda y felicita por sus gestos.

Contó que siempre discutió de política: "Con el Kun nos cruzábamos en las comidas, teníamos diferencias pero nos terminábamos cagando de risa", y recordó que por sentar posición en distintos temas (derechos humanos, étnicos, sexuales y laborales) recibió críticas y juicios pero adelantó que "con respeto y fundamento lo seguirá haciendo". Cortita.