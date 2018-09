El Patón evalúa otra variante en el equipo

¿Será? Lovera podría entrar por Camacho, pero Bauza no está muy convencido.

¿Será? Lovera podría entrar por Camacho, pero Bauza no está muy convencido.

La práctica de hoy temprano será determinante para saber cómo formará Central mañana contra Gimnasia. Edgardo Bauza confirmó sin pelos en la lengua que Miguel Barbieri será el reemplazante del lesionado Oscar Cabezas en la zaga central. También confesó que Andrés Lioi jugará casi con seguridad por Pachi Carrizo. Por último, dijo que analizará en la práctica el desenvolvimiento de Maxi Lovera para ver si finalmente ingresará en la línea media en lugar de Washington Camacho, pese a que no se lo ve tan convencido al técnico de poner al pibe en este delicado momento.

"Sí, Barbieri jugará seguro por la lesión muscular de Cabezas en el aductor derecho. Lo perderemos por un mes por lo menos", afirmó el entrenador con respecto a la baja del colombiano. El Patón hará además por primera vez algunos retoques debido a que Central venía saliendo prácticamente de memoria. Aunque el bajo rendimiento de algunos profesionales como la lesión del cafetero lo llevaron a realizar algunas variantes.

"No puedo definir ahora si serán uno o dos cambios. Lo decidiré mañana (hoy) luego de la práctica. Haremos media hora de fútbol y ahí resolveremos todo", apuntó Bauza, que ayer probó de entrada con Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri y Parot; Carrizo, Gil, Ortigoza y Camacho; Zampedri y Ruben. Mientras que luego hizo otros 20 minutos y ahí ubicó a Lioi en lugar de Pachi y a Lovera por volante uruguayo. El resto de las piezas no se alteraron.

Con respecto a Lovera, el DT dijo que "tengo que definir si Lovera va de arranque, pero no lo veo para jugar por afuera. No lo veo porque es como que no se siente cómodo ahí. Por eso, por ahí hacemos un solo cambio (Lioi por Carrizo)", sentenció el Patón.

En consecuencia, Central saldría mañana con Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri y Parot; Lioi, Gil, Ortigoza y Camacho; Zampedri y Ruben.

"Arismendi está bien"

Diego Arismendi viene pidiendo pista. Quizá mañana pueda tener su estreno con la casaca canalla. "Está bien y con unas ganas bárbaras de jugar. Es un futbolista prolijo y se está adaptando al ritmo que jugamos, que es diferente al que estaba acostumbrado. Se lo ve muy bien y además puede jugar de volante o de marcador central. Está con muchas ganas de entrar", afirmó Bauza con respecto al espigado mediocampista uruguayo que llegó en el último mercado de pases como refuerzo.