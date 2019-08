El partido con Independiente sería después del clásico

Newell’s se encontró ayer con la negativa de la Superliga al pedido de jugar este jueves contra Independiente en Avellaneda. La nueva fecha del partido, que debía disputarse ayer y se pospuso por la presentación del rojo esta noche por la Copa Sudamericana, se definirá recién en la reunión de la mesa directiva de la Superliga del miércoles 14 de agosto. Según trascendió, es posible que el encuentro se dispute en alguna de las fechas Fifa de octubre y noviembre. Por lo tanto sería después del clásico rosarino, correspondiente a la 6ª fecha, a realizarse el fin de semana del domingo 15 de septiembre.

El secretario rojinegro Juan José Concina se comunicó ayer con el presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, quien le manifestó que era imposible programar el encuentro para el jueves 8, a las 21.30, tal cual fue el pedido de Newell’s. El club del Parque había solicitado ese día, con el argumento que "postergar la programación del encuentro, más allá de la fecha solicitada, configuraría una desventaja deportiva que conllevaría que nuestro primer equipo, además de no disputar ninguna competencia oficial por más de 21 días, no contaría tampoco con una fecha cierta de disputa para la planificación adecuada de los trabajos diarios".

El reglamento de la Superliga jugó en contra del interés de Newell’s de que el encuentro se programe para el jueves. El artículo 27 de dicho reglamento señala que entre la fecha del partido internacional y el de la Superliga tiene que existir un intervalo de "dos días completos, sin contar los días de ambos partidos”. Independiente se presentará hoy por la Sudamericana y, según el reglamento, recién podría volver a jugar el viernes.

Newell’s basó su pedido del jueves en otra interpretación del reglamento. Citó en el escrito enviado el viernes a la Superliga que "en el último párrafo del mismo artículo (número 27) se estipula que, en caso de que la postergación respetando el intervalo de dos días completos resultare materialmente imposible, la mesa directiva deberá resolver según su criterio intentando respetar un descanso de 48 horas entre la finalización de un encuentro y el comienzo del otro”.

La Superliga no aceptó este argumento y descartó la solicitud. Los organismos de seguridad tampoco estaban dispuestos a montar un operativo para un partido al que asistirán ambas hinchadas. Lo consideran un riesgo alto, justamente a escasos días de las Paso del domingo.

Desde un principio, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) se había negado a que se dispute el viernes, día que reglamentariamente se podría haber jugado. El motivo es que ese día comenzará la veda electoral y no quería distraer a las fuerzas de seguridad en un partido.

La resolución de la fecha

Mañana habrá una reunión de Superliga, pero del comité ejecutivo, que no es el que trata justamente el tema de la programación. Recién en una semana, el miércoles 14 de agosto, se juntará la mesa directiva de Superliga y resolverá la fecha de Independiente y Newell’s. Esa mesa la integran Concina, como vocal suplente, y Carlos Montaña, secretario de Superliga y vice del rojo.

Ovación publicó ayer que entre el martes 20 y el jueves 22, o la semana siguiente, entre el 27 y 29, no habría excusas para que no se juegue. Es que Independiente no tiene en esas fechas competencia internacional. Pero ayer trascendió que el partido se programaría para alguna de las fechas Fifa de octubre y noviembre, no así en la fecha Fifa de septiembre. Por lo tanto, se organizaría para después del clásico rosarino, que se jugará en la 6ª fecha, en el fin de semana del domingo 15 de septiembre.

Newell’s recibirá a Banfield en la 9ª fecha del domingo 6 de octubre y recién volverá a presentarse visitando a Patronato por la 10ª fecha del domingo 20 del mismo mes. Durante un encuentro y otro es posible que se reprograme el duelo con Independiente.

Lo mismo es factible en el lapso entre el partido que Newell’s jugará con Defensa y Justicia en el Coloso por la 13ª fecha (domingo 10 de noviembre) y la visita a Argentinos por la 14ª (domingo 24 de noviembre).

El único impedimento sería si Independiente se opone a jugar en esas fechas por tener a jugadores afectados a su selección, como puede ocurrir con los uruguayos Martín Campaña y Gastón Silva. Lo concreto es que recién en una semana se determinará la fecha.